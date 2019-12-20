Глава СПЧ Фадеев считает разумным усилить парламент

"Мне кажется, это было бы разумно - усилить парламент. ... Это очень непростой вопрос - как и насколько усиливать парламент, потому что найдутся те, кто сразу начнут предлагать переходить к парламентской республике. Надо найти баланс так, чтобы роль парламента возросла, в частности его влияние на правительство, но в то же время сохранялась сильная президентская власть, найти такой баланс очень важно", - сказал РИА Новости Фадеев.