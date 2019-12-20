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Глава СПЧ Фадеев считает разумным усилить парламент
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РИА Новости

Глава СПЧ Фадеев считает разумным усилить парламент

13:05 20.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает разумным усилить парламент, в частности его влияние на правительство, сохранив при этом сильную президентскую власть.
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в ней содержится формулировка о сроках полномочий главы государства, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд". Кроме этого, он отметил, что о расширении парламентских функций надо также как следует подумать.
"Мне кажется, это было бы разумно - усилить парламент. ... Это очень непростой вопрос - как и насколько усиливать парламент, потому что найдутся те, кто сразу начнут предлагать переходить к парламентской республике. Надо найти баланс так, чтобы роль парламента возросла, в частности его влияние на правительство, но в то же время сохранялась сильная президентская власть, найти такой баланс очень важно", - сказал РИА Новости Фадеев.
По его словам, нужно более обширное участие парламента в назначении министров, формировании правительства - с одной стороны, а с другой стороны - более детальный и более влиятельный контроль за деятельностью правительства.
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"Надо очень серьезно подумать, как усилить роль парламента. В первую очередь это касается взаимодействия парламента с правительством - контроль со стороны парламента, контроль возможного участия в назначении министров, в какой форме - тоже надо думать, ведь у нас в конце концов президент утверждает правительство", - пояснил глава Совета.
Кроме этого, он отметил, что опасается, как бы после слов президента люди не начали поспешно призывать немедленно менять Конституцию. "Здесь надо очень серьезно отнестись к тем двум вопросам, которые затронул президент. Один вроде попроще - это насчет двух сроков подряд, убрать слово "подряд", - добавил Фадеев.
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