В Карелии полиция проверит видео со сброшенной с вертолета машиной

"В настоящее сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту видеоматериалов, размещенных в сети интернет, на которых вертолет аэропорта Пески в Карелии поднимается в воздух и сбрасывает внедорожный автомобиль. Уже опрошен пилот, который совершал этот вылет, изъята необходимая документация", - рассказали в пресс-службе.