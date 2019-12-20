В Карелии полиция проверит видео со сброшенной с вертолета машиной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Управлением на транспорте МВД РФ по СЗФО организована проверка по факту видео, на котором вертолет Ми-8 сбрасывает на землю Mercedes Gelandewagen, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
"В настоящее сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту видеоматериалов, размещенных в сети интернет, на которых вертолет аэропорта Пески в Карелии поднимается в воздух и сбрасывает внедорожный автомобиль. Уже опрошен пилот, который совершал этот вылет, изъята необходимая документация", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что двое жителей Москвы сбросили в Карелии с вертолета внедорожник Mercedes Gelandewagen и опубликовали видео в социальных сетях. На ролике видно, как вертолет Ми-8 несет Gelandewagen на тросе, а затем сбрасывает на землю. Как сообщили изданию "Столица на Онего" представители аэропорта "Пески", москвичи заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей.