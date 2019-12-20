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В ДНР планируют создать совместимую с российской платежную систему
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РИА Новости

В ДНР планируют создать совместимую с российской платежную систему

13:00 20.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР ведется работа над созданием платежной системы, совместимой с российскими платежными инструментами.
"Нам необходимо создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций: создание свободной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин, простых и прозрачных правил корпоративной отчетности и управления, абсолютную конфиденциальность данных о владельцах бизнеса, а также снизить административное давление на предприятия и снять существующие бюрократические барьеры", - сказал Пушилин в обращении к Народному совету.
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Он отметил, что для этого необходима разработка, а в отдельных случаях модернизация нормативных правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения и таможенного законодательства.
"Республика нуждается в создании альтернативной платежной системы, обладающей высокой степенью политической независимости и совместимости с российскими платежными инструментами. На данный момент разработка такого продукта практически завершена, его апробация – дело ближайшего времени", - добавил Пушилин.
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