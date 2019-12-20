Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Ранее издание РБК сообщало, что руководство НМИЦ направило в Минздрав и Росздравнадзор докладную записку с жалобами на качество российских дженериков, применяемых в центре для противоопухолевой терапии.
"У врачей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина нет претензий к российским дженерикам. В центре наравне с импортными препаратами успешно применяются лекарственные средства отечественных производителей. Переносимость каждого препарата постоянно изучается и фиксируется", - говорится в сообщении.
При этом есть отдельные препараты, которые вызывают выраженные побочные эффекты, они не связаны с страной-производителем, пояснили в пресс-службе.
"Информация об этом отправляется в Минздрав и Росздравнадзор. Это принятая мировая практика. В таком случае препараты пациентам заменяются. А информация об эффективности и побочных эффектах анализируется в рамках задачи Минздрава по постоянному мониторингу качества лекарственных препаратов", - уточнили в пресс-службе.