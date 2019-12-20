Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

"Информация об этом отправляется в Минздрав и Росздравнадзор. Это принятая мировая практика. В таком случае препараты пациентам заменяются. А информация об эффективности и побочных эффектах анализируется в рамках задачи Минздрава по постоянному мониторингу качества лекарственных препаратов", - уточнили в пресс-службе.