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Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
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РИА Новости

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

12:58 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Ранее издание РБК сообщало, что руководство НМИЦ направило в Минздрав и Росздравнадзор докладную записку с жалобами на качество российских дженериков, применяемых в центре для противоопухолевой терапии.
"У врачей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина нет претензий к российским дженерикам. В центре наравне с импортными препаратами успешно применяются лекарственные средства отечественных производителей. Переносимость каждого препарата постоянно изучается и фиксируется", - говорится в сообщении.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
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При этом есть отдельные препараты, которые вызывают выраженные побочные эффекты, они не связаны с страной-производителем, пояснили в пресс-службе.
"Информация об этом отправляется в Минздрав и Росздравнадзор. Это принятая мировая практика. В таком случае препараты пациентам заменяются. А информация об эффективности и побочных эффектах анализируется в рамках задачи Минздрава по постоянному мониторингу качества лекарственных препаратов", - уточнили в пресс-службе.
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Российский онкологический научный центр имени Н. Н. БлохинаРосздравнадзорМинистерство здравоохранения РФОбщество
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