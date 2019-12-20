В МИД прокомментировали решение об экстрадиции в США Коршунова

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия исходит из того, что в процессе кассации судебные власти Италии учтут запрос Москвы на экстрадицию топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Россия исходит из того, что в процессе кассации судебные власти Италии учтут запрос Москвы на экстрадицию топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в РФ и в итоге он не будет выдан США , заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков

В пятницу итальянский суд постановил экстрадировать в США Коршунова, арестованного в Италии по запросу американских властей.

"Мы, как я понимаю, по линии профильных структур - наших правоохранительных органов и прокуратуры - вопрос прорабатывали. Ситуация с господином Коршуновым включает в том числе запрос на экстрадицию в Россию. В процессе кассации, рассмотрения на последующих этапах мы исходим из того, что соответствующие власти, соответствующие звенья правоохранительной судебной системы Итальянской Республики этот наш запрос (на экстрадицию в РФ - ред.) в полной мере учтут и господин Коршунов в конечном итоге окажется в России и не будет выдан в США", - сказал Рябков.

"Ситуация с господином Коршуновым включает в том числе запрос на экстрадицию в Россию. В процессе кассации, рассмотрения на последующих этапах мы исходим из того, что соответствующие власти, соответствующие звенья правоохранительной судебной системы Итальянской Республики этот наш запрос (на экстрадицию в РФ - ред.) в полной мере учтут и господин Коршунов в конечном итоге окажется в России и не будет выдан в США", - сказал Рябков.

Он добавил, что в Москве "очень надеются", что решение по Коршунову будет пересмотрено.

В конце ноября суд отпустил Коршунова под домашний арест, однако до нынешней недели он продолжал оставаться в тюрьме, пока ему не предоставили ранее недоступный браслет. Как стало известно журналистам, супруга Коршунова прибыла в Неаполь и заключила договор о съеме квартиры.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.

Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.

В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Топ-менеджеру в России грозит до 10 лет заключения.