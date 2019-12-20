В МИД прокомментировали решение об экстрадиции в США Коршунова

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия исходит из того, что в процессе кассации судебные власти Италии учтут запрос Москвы на экстрадицию топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в РФ и в итоге он не будет выдан США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В пятницу итальянский суд постановил экстрадировать в США Коршунова, арестованного в Италии по запросу американских властей.
"Мы, как я понимаю, по линии профильных структур - наших правоохранительных органов и прокуратуры - вопрос прорабатывали. Ситуация с господином Коршуновым включает в том числе запрос на экстрадицию в Россию. В процессе кассации, рассмотрения на последующих этапах мы исходим из того, что соответствующие власти, соответствующие звенья правоохранительной судебной системы Итальянской Республики этот наш запрос (на экстрадицию в РФ - ред.) в полной мере учтут и господин Коршунов в конечном итоге окажется в России и не будет выдан в США", - сказал Рябков.
"Ситуация с господином Коршуновым включает в том числе запрос на экстрадицию в Россию. В процессе кассации, рассмотрения на последующих этапах мы исходим из того, что соответствующие власти, соответствующие звенья правоохранительной судебной системы Итальянской Республики этот наш запрос (на экстрадицию в РФ - ред.) в полной мере учтут и господин Коршунов в конечном итоге окажется в России и не будет выдан в США", - сказал Рябков.
Он добавил, что в Москве "очень надеются", что решение по Коршунову будет пересмотрено.
В конце ноября суд отпустил Коршунова под домашний арест, однако до нынешней недели он продолжал оставаться в тюрьме, пока ему не предоставили ранее недоступный браслет. Как стало известно журналистам, супруга Коршунова прибыла в Неаполь и заключила договор о съеме квартиры.
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.
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В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Топ-менеджеру в России грозит до 10 лет заключения.
Российская сторона также добивается экстрадиции Коршунова, однако данный вопрос не будет рассматриваться итальянским судом и находится в ведении министра юстиции Италии, поскольку топ-менеджер ОДК уже дал согласие на подобную процедуру.