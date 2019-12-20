Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Собеседник агентства отметил, что это может стать частью пакетного соглашения с Украиной.

"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", — добавил он.

Как сообщали в " Газпроме ", это не технические переговоры, они проходят на высоком уровне. Российскую компанию, в частности, представляет ее глава Алексей Миллер.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил РИА Новости, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. Он отметил, что стороны пока не будут сообщать детали, так как соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.

По словам министра энергетики России Александра Новака, участники переговоров должны согласовать "детальный протокол".

Его украинский коллега Алексей Оржель отметил, что стороны близки к подписанию итогового контракта.

Газовые споры

Действующие соглашения на поставку и транзит российского газа истекают в конце года. Новый контракт "Газпром" должен заключить с новым независимым оператором ГТС Украины, как того требуют европейские правила.

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа. Арбитры зачли встречные требования и постановили, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.