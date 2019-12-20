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2019-12-20T18:45+0300
https://ria.ru/20191220/1562635356.html
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
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РИА Новости

Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов

12:55 20.12.2019 (обновлено: 18:45 20.12.2019)
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© REUTERS / Annegret HilseВице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
© REUTERS / Annegret Hilse
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Собеседник агентства отметил, что это может стать частью пакетного соглашения с Украиной.
"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", — добавил он.
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Как сообщали в "Газпроме", это не технические переговоры, они проходят на высоком уровне. Российскую компанию, в частности, представляет ее глава Алексей Миллер.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил РИА Новости, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. Он отметил, что стороны пока не будут сообщать детали, так как соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.
По словам министра энергетики России Александра Новака, участники переговоров должны согласовать "детальный протокол".
Его украинский коллега Алексей Оржель отметил, что стороны близки к подписанию итогового контракта.
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Газовые споры

Действующие соглашения на поставку и транзит российского газа истекают в конце года. Новый контракт "Газпром" должен заключить с новым независимым оператором ГТС Украины, как того требуют европейские правила.
В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа. Арбитры зачли встречные требования и постановили, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.
Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.
В начале декабря исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев согласен получать российский газ в счет погашения этой задолженности.
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Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Газпром - достояние Росси??? хорошая шутка... Это достояние кучки воров, пришедших к власти в 90-у... У Миллера заплата и бонус за "отличную" работу от этого не уменьшится...
20 декабря, 13:06
Peter Peterson
1154627427
Из-за продажи национального достояния ниже себестоимости газпромом мировые цены на газ находятся на уровне 1990 года в номинальных долларах, а в реальных ещё ниже
20 декабря, 14:28
ODOR SCROTUM
77752311321
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