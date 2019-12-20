На Украине проверят канал "Наш" из-за показа пресс-конференции Путина

"Национальный совет принял решение о проверке телеканала "Наш" из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора", — написал Костинский на своей странице в фейсбуке .

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Нацсовет по ТВ ранее назначил внеплановую проверку телеканалу NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с Российской Федерацией. Телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18:00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым — с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "Покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Позднее телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.