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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-20T13:59+0300
https://ria.ru/20191220/1562635108.html
На Украине проверят канал "Наш" из-за показа пресс-конференции Путина
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/99/1562589936_0:264:3076:1994_1036x0_80_0_0_4f3ecc78da0b142a7c3743d803cd8273.jpg
РИА Новости

На Украине проверят канал "Наш" из-за показа пресс-конференции Путина

12:48 20.12.2019 (обновлено: 13:59 20.12.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники телеканала "Грозный" смотрят трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Сотрудники телеканала Грозный смотрят трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
Путин в четверг провел пресс-конференцию. Украинский телеканал "Наш" транслировал это мероприятие в своем эфире.

"Национальный совет принял решение о проверке телеканала "Наш" из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора", — написал Костинский на своей странице в фейсбуке.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Нацсовет по ТВ ранее назначил внеплановую проверку телеканалу NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с Российской Федерацией. Телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18:00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым — с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "Покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Позднее телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Украинский журналист Роман Цимбалюк на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаNewsOneСергей КостинскийАндрей МалаховВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинМоскваРоссияКиевУкраинаВ мире
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