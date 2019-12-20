Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения с Украиной по газу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной, но указал, что договоренности должны быть взаимоприемлемыми и не создавать риски.
"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения - Прим. ред.) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.
В пятницу в Петербурге первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.
Во время встречи речь зашла о газовых проблемах между странами. Путин заметил, что соглашение о транзите российского газа через Украину пока не заключено.
"Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета (Украины - Прим. ред.) получала до 3 миллиардов долларов от транзита, в этом году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов, в следующем году с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту сложная будет задача решить так, чтобы это отвечало интересам Украины", - сказал Медведчук.
При этом он подчеркнул, что соглашения между Россией и Украиной нужны.