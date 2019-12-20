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Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения с Украиной по газу
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РИА Новости

Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения с Украиной по газу

12:47 20.12.2019 (обновлено: 12:59 20.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной, но указал, что договоренности должны быть взаимоприемлемыми и не создавать риски.

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения - Прим. ред.) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.

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В пятницу в Петербурге первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.
Во время встречи речь зашла о газовых проблемах между странами. Путин заметил, что соглашение о транзите российского газа через Украину пока не заключено.
"Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета (Украины - Прим. ред.) получала до 3 миллиардов долларов от транзита, в этом году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов, в следующем году с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту сложная будет задача решить так, чтобы это отвечало интересам Украины", - сказал Медведчук.
При этом он подчеркнул, что соглашения между Россией и Украиной нужны.
Сотрудник газокомпрессорной станции
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История трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по газу
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Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСВиктор МедведчукАнтон СилуановВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
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