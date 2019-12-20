Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения с Украиной по газу

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения - Прим. ред.) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.

Во время встречи речь зашла о газовых проблемах между странами. Путин заметил, что соглашение о транзите российского газа через Украину пока не заключено.

"Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета (Украины - Прим. ред.) получала до 3 миллиардов долларов от транзита, в этом году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов, в следующем году с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту сложная будет задача решить так, чтобы это отвечало интересам Украины", - сказал Медведчук.