Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предлагаемые Госдумой поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива. Об этом заявил радиостанции Предлагаемые Госдумой поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" пивовар Тимофей Педоренко.

Ранее депутат от "Единой России" Ильдар Гильмутдинов предложил распространить систему обязательного учета производства и оборота алкоголя на розничные продажи пива и заведения общественного питания. В подготовленном им законопроекте также содержится пункт об обязательной установке счетчиков размеров производства для пивоваров, выпускающих продукцию небольшими объемами.

По словам Педоренко, подотчетность повлечет подорожание продукта, его будут меньше покупать. Также новые правила могут подтолкнуть предпринимателей к нарушению законодательства.

"Цена повысится для тех, кто это производит небольшими объемами. Продукция малых пивоварен именно по цене не будет проходить в соответствии с большими гигантами", — пояснил он.