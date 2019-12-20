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Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России
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РИА Новости

Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России

12:51 20.12.2019 (обновлено: 13:19 20.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидФестиваль крафтовой культуры
Фестиваль крафтовой культуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предлагаемые Госдумой поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" пивовар Тимофей Педоренко.
Ранее депутат от "Единой России" Ильдар Гильмутдинов предложил распространить систему обязательного учета производства и оборота алкоголя на розничные продажи пива и заведения общественного питания. В подготовленном им законопроекте также содержится пункт об обязательной установке счетчиков размеров производства для пивоваров, выпускающих продукцию небольшими объемами.
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Что на самом деле будет с крафтовым пивом в России
По словам Педоренко, подотчетность повлечет подорожание продукта, его будут меньше покупать. Также новые правила могут подтолкнуть предпринимателей к нарушению законодательства.
"Цена повысится для тех, кто это производит небольшими объемами. Продукция малых пивоварен именно по цене не будет проходить в соответствии с большими гигантами", — пояснил он.
Пивовар отметил, что обсудил инициативу депутата со многими коллегами, и почти у каждого "эта история вызывает не только недоумение, но и недопонимание".
Вывеска магазина разливных напитков на первом этаже жилого дома
Вчера, 17:52Новости Подмосковья
Мособлдума приняла закон о запрете продажи пива в жилых домах
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Ильдар ГильмутдиновГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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