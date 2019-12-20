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СК проверит данные об отравлении школьников в Белгородской области
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РИА Новости

СК проверит данные об отравлении школьников в Белгородской области

12:28 20.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. СК начал проверку по факту недомогания около 20 учащихся одной из школ в Белгородской области, которым потребовалась медицинская помощь, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
О происшествии в школе №1 поселка Волоконовка сообщил утром в пятницу Telergam-канал Белгород №1. По его данным, в четверг после обеда в школе ученики разных классов почувствовали себя плохо. Со слов родителей, которые приводит канал, как минимум один учащийся попал в больницу. По подсчетам родителей, отравились около 100 человек, вероятной причиной происшествия называют еду в школьной столовой.
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"Организовано проведение проверки по факту происшествия в школе поселка Волоконовка. По предварительным данным, с вечера 19 декабря 2019 года около 20 учеников одной из школ поселка Волоконовка почувствовали недомогание, им потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По данным следствия, среди тех, кому стало плохо, в основном - ученики начальных классов, но есть и старшеклассники.
"В настоящее время устанавливается количество пострадавших детей, причина недомогания, круг лиц, ответственных за здоровье и безопасность детей в учебном заведении", - сообщает следствие.
Занятия в школе приостановлены до понедельника, 23 декабря, там работают специалисты Роспотребнадзора.
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