СК проверит данные об отравлении школьников в Белгородской области

ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. СК начал проверку по факту недомогания около 20 учащихся одной из школ в Белгородской области, которым потребовалась медицинская помощь, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

О происшествии в школе №1 поселка Волоконовка сообщил утром в пятницу Telergam-канал Белгород №1 . По его данным, в четверг после обеда в школе ученики разных классов почувствовали себя плохо. Со слов родителей, которые приводит канал, как минимум один учащийся попал в больницу. По подсчетам родителей, отравились около 100 человек, вероятной причиной происшествия называют еду в школьной столовой.

"Организовано проведение проверки по факту происшествия в школе поселка Волоконовка. По предварительным данным, с вечера 19 декабря 2019 года около 20 учеников одной из школ поселка Волоконовка почувствовали недомогание, им потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным следствия, среди тех, кому стало плохо, в основном - ученики начальных классов, но есть и старшеклассники.

"В настоящее время устанавливается количество пострадавших детей, причина недомогания, круг лиц, ответственных за здоровье и безопасность детей в учебном заведении", - сообщает следствие.