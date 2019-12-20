СК проверяет сообщения об избиении подростка в алтайской школе

"По словам заявительницы, в дневное время 21 ноября ученики девятого класса в ходе игры причинили ее несовершеннолетнему сыну телесные повреждения, в результате чего он был госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга". Кроме того, к ее сыну неоднократно применялось физическое и психологическое насилие со стороны одноклассников", — говорится в сообщении.