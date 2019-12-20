СК проверяет сообщения об избиении подростка в алтайской школе

БАРНАУЛ, 20 дек — РИА Новости. Следователи Алтайского края проводят проверку по факту обращения жительницы Каменского района об избиении ее сына одноклассниками, сообщает СУ СК России по региону.
Ранее издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору, в Следственный комитет и прокуратуру после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои действия игрой. По словам матери, администрация школы не хочет ей помочь.
"По словам заявительницы, в дневное время 21 ноября ученики девятого класса в ходе игры причинили ее несовершеннолетнему сыну телесные повреждения, в результате чего он был госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга". Кроме того, к ее сыну неоднократно применялось физическое и психологическое насилие со стороны одноклассников", — говорится в сообщении.
В ходе проведения проверки следователям предстоит изучить факты, изложенные в обращении родителей, изучить все обстоятельства произошедшего. По материалу предварительной проверки назначена медицинская судебная экспертиза, которая позволит определить степень тяжести полученных несовершеннолетним повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.