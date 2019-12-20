Генконсульство предупредило россиян о возможных протестах в Гонконге

"По информации, размещенной в социальных сетях, 24-26 декабря массовые акции планируются в крупных торговых центрах Гонконга, в частности, в районах Sha Tin, Yuen Long, Tseung Kwan O, Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Kowloon Bay, Kwun Tong, Causeway Bay, Central, Tai Koo", - говорится в сообщении генконсульства РФ в Гонконге в Facebook.
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Дипмиссия отметила, что 25-26 декабря уличные акции протеста также возможны в районах Wan Chai, Causeway Bay, Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Sha Tin, Yuen Long, Central.
В связи с этим генеральное консульство рекомендует российским гражданам воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни проведения акций, а также следить за новостями при планировании поездок.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
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