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Генконсульство предупредило россиян о возможных протестах в Гонконге
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РИА Новости

Генконсульство предупредило россиян о возможных протестах в Гонконге

12:17 20.12.2019
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© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Акция протеста в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Генеральное консульство России предупредило российских граждан о возможных массовых акциях и протестах в Гонконге в канун Рождества.
"По информации, размещенной в социальных сетях, 24-26 декабря массовые акции планируются в крупных торговых центрах Гонконга, в частности, в районах Sha Tin, Yuen Long, Tseung Kwan O, Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Kowloon Bay, Kwun Tong, Causeway Bay, Central, Tai Koo", - говорится в сообщении генконсульства РФ в Гонконге в Facebook.
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Дипмиссия отметила, что 25-26 декабря уличные акции протеста также возможны в районах Wan Chai, Causeway Bay, Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Sha Tin, Yuen Long, Central.
В связи с этим генеральное консульство рекомендует российским гражданам воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни проведения акций, а также следить за новостями при планировании поездок.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
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