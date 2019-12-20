Киев назвал дату обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Видеоконференция контактной группы по Донбассу назначена на 23 декабря, на ней обсудят обмен пленными, сообщила в пятницу Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
"В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), видеоконференция трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря", - написала Олифер на своей странице в Facebook.