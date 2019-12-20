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Киев назвал дату обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами
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РИА Новости

Киев назвал дату обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами

12:12 20.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной. Архивное фото
КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Видеоконференция контактной группы по Донбассу назначена на 23 декабря, на ней обсудят обмен пленными, сообщила в пятницу Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
"В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), видеоконференция трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
11:51
В Киеве рассчитывают договориться об обмене удерживаемыми лицами
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