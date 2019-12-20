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РИА Наука
2019-12-20T12:34+0300
https://ria.ru/20191220/1562632949.html
Ученые считают, что в ядре Земли идет железный "снег"
https://cdn25.img.ria.ru/images/154760/95/1547609587_0:103:3276:1946_1036x0_80_0_0_3409306dce4511a20b4ec02598a6ef25.jpg
РИА Новости

Ученые считают, что в ядре Земли идет железный "снег"

12:07 20.12.2019 (обновлено: 12:34 20.12.2019)
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© Depositphotos / Shad.offСтруктура Земли
Структура Земли
© Depositphotos / Shad.off
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые предложили модель, объясняющую характер проходящих сквозь Землю сейсмических волн. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале JGR Solid Earth, на границе внешней и внутренней частей ядра существует слой суспензии, содержащей кристаллы железа.
Процессы, происходящие в ядре, оказывают влияние на геологическую жизнь планеты в целом, определяя характер магнитного поля Земли и глобальной тектоники. Десятилетиями геофизики пытались найти объяснение тому факту, что упругие волны, распространяющиеся в недрах нашей планеты, странным образом замедляются, когда проходят через нижние слои внешнего ядра.
К тому же существует заметная разница в том, как волны передаются по обе стороны от ядра: в восточном полушарии их скорость больше, чем в западном. Как будто внешняя поверхность внутреннего ядра покрыта чем-то вязким, причем с западной стороны толщина этого покрытия больше. Все это плохо согласуется с существующими моделями внутреннего строения Земли.
Американские и китайские ученые из Техасского университета в Остине и Сычуаньского университета разработали физическую модель, объясняющую особенности прохождения сейсмических волн через ядро. Авторы предположили, что внутреннее ядро Земли покрыто сверху слоем железного "снега" — крошечных частиц, которые образуются в жидком внешнем ядре и падают на поверхность твердого внутреннего, образуя на нем слой толщиной более 300 километров.
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Исследователи сравнивают образование железного "снега" во внешнем ядре с процессом, происходящим внутри магматических камер, когда в жидком расплаве кристаллизуются отдельные минералы и оседают на дно камеры в виде "кумулятивной породы".
"Металлическое ядро Земли работает по принципу магматической камеры в коре, который мы хорошо знаемо", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Джан-Фу Линь (Jung-Fu Lin), профессора Школы наук о Земле Джексона при Техасском университете.
© University of Texas at Austin/Jackson School of GeosciencesУпрощенная схема образования слоя суспензии, содержащей кристаллы железа (черным), на границе внешнего и внутреннего ядра Земли
Упрощенная схема образования слоя суспензии, содержащей кристаллы железа (черным), на границе внешнего и внутреннего ядра Земли
© University of Texas at Austin/Jackson School of Geosciences
Упрощенная схема образования слоя суспензии, содержащей кристаллы железа (черным), на границе внешнего и внутреннего ядра Земли
Еще в начале 1960-х годов советский геофизик Сталий Брагинский предположил, что между внутренним и внешним ядром существует слой шлама, но его идеи тогда не нашли поддержки в научной среде. Современные экспериментальные данные показывают, что такой процесс действительно возможен, и около 15 процентов самой нижней части внешнего ядра может состоять из кристаллов соединений железа.
По мнению авторов, этот накопленный покров шлама, или суспензии и является причиной отклонений реального движения сейсмических волн от теоретических предсказаний. Слой "снега" замедляет сейсмические волны — больше в западном полушарии, где он более толстый, и меньше в восточном.
"Граница внутреннего ядра не является ровной и гладкой поверхностью, и это влияет на теплопроводность и конвекцию в ядре", — говорит руководитель исследования Юджинь Жан из Сычуаньского университета.
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