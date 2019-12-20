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На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз
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РИА Новости

На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

12:04 20.12.2019 (обновлено: 12:13 20.12.2019)
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© РИА Новости / ГУ МЧС России по Кемеровской областиПожарные машины МЧС Кемеровской области
Пожарные машины МЧС Кемеровской области
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Кемеровской области
Пожарные машины МЧС Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"Сегодня около 14.10 на 191 километре участка федеральной автомобильной дороги Р255 "Сибирь", на территории Топкинского района Кемеровской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей – бензовоза и мазутовоза. В результате произошел разлив топлива с последующим воспламенением", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что на место выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, пожарные и спасатели.
"На период проведения спасательных и следственных действий движение на данном участке ограничено. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге "Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово– Юрга".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, движение транспорта по трассе перекрыто в двух направлениях.
Как сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области, двое человек из одной машины от госпитализации отказались.
"Есть ли пострадавшие или погибшие в другой машине, из-за пожара понять невозможно", – уточнили в пресс-службе Центра.
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Кемеровская областьТопкинский районПроисшествия
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