На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

"Сегодня около 14.10 на 191 километре участка федеральной автомобильной дороги Р255 "Сибирь", на территории Топкинского района Кемеровской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей – бензовоза и мазутовоза. В результате произошел разлив топлива с последующим воспламенением", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, пожарные и спасатели.

"На период проведения спасательных и следственных действий движение на данном участке ограничено. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге "Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово– Юрга".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, движение транспорта по трассе перекрыто в двух направлениях.

Как сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области, двое человек из одной машины от госпитализации отказались.