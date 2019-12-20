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Новое оружие России
2019-12-20T12:11+0300
https://ria.ru/20191220/1562632763.html
Корабли Балтийского флота после учений с индийскими ВМС посетят Иран
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РИА Новости

Корабли Балтийского флота после учений с индийскими ВМС посетят Иран

12:04 20.12.2019 (обновлено: 12:11 20.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Балтийского флота России после завершения учения "Индра-2019" отправился в Иран, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота 16-19 декабря участвовали с ВМС Индии в совместном учении "Индра-2019" в Аравийском море.
"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" завершил программу совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра-2019"... Отряд кораблей Балтийского флота в настоящее время продолжает выполнение задач дальнего похода и держит курс на иранский порт Чахбехар", - сказал Мартов.
В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности".
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Новое оружие РоссииВМС ИндииРоман МартовМоскваРоссияИранВ мире
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