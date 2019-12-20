Корабли Балтийского флота после учений с индийскими ВМС посетят Иран

"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" завершил программу совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра-2019"... Отряд кораблей Балтийского флота в настоящее время продолжает выполнение задач дальнего похода и держит курс на иранский порт Чахбехар", - сказал Мартов.