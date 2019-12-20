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УФСИН в Бурятии проверит жалобы заключенных на вымогательства и угрозы
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РИА Новости

УФСИН в Бурятии проверит жалобы заключенных на вымогательства и угрозы

12:03 20.12.2019 (обновлено: 12:08 20.12.2019)
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкЗаключенный в спальне исправительной колонии
Заключенный в спальне исправительной колонии
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Заключенный в спальне исправительной колонии. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Управление ФСИН по Бурятии проводит проверку после того, как заключенные исправительной колонии №2 пожаловались омбудсмену республики на вымогательства и угрозы со стороны других осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН.
Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии сообщили, что в четверг республиканский омбудсмен Юлия Жамбалова во внеплановом порядке посетила колонию, где заключенные в ходе личной беседы сообщили, что "осужденные отрицательной направленности вымогают денежные средства под угрозой убийством или причинения вреда здоровью". Уточняется, что денежные средства перечислялись как самими осужденными, так и их родственниками. Также в сообщении аппарата уполномоченного сообщается, что заместитель начальника колонии не принял должных мер при обращении заключенных.
"По факту жалоб проводится проверка. Никаких письменных жалоб в адрес администрации ранее по этому поводу не поступало", - сказал представитель УФСИН.
В аппарате уполномоченного сообщили, что обращения направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения, в учреждении проводится проверка. Уполномоченный направил информацию об инциденте в прокуратуру Бурятии и дирекцию ФСИН России.
Сотрудник ФСИН
26 декабря 2018, 12:34
На Урале экс-замначальника колонии и пятерых осужденных обвинили в пытках
201001
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Республика БурятияФедеральная служба исполнения наказаний РФПроисшествия
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