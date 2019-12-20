УФСИН в Бурятии проверит жалобы заключенных на вымогательства и угрозы

КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Управление ФСИН по Бурятии проводит проверку после того, как заключенные исправительной колонии №2 пожаловались омбудсмену республики на вымогательства и угрозы со стороны других осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН.

Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии сообщили, что в четверг республиканский омбудсмен Юлия Жамбалова во внеплановом порядке посетила колонию, где заключенные в ходе личной беседы сообщили, что "осужденные отрицательной направленности вымогают денежные средства под угрозой убийством или причинения вреда здоровью". Уточняется, что денежные средства перечислялись как самими осужденными, так и их родственниками. Также в сообщении аппарата уполномоченного сообщается, что заместитель начальника колонии не принял должных мер при обращении заключенных.