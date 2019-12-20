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В МИД Китая заявили о высоком уровне доверия в отношениях с Россией
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РИА Новости

В МИД Китая заявили о высоком уровне доверия в отношениях с Россией

12:00 20.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая отличаются наивысшим в мире уровнем взаимного доверия и координации, об их стабильности свидетельствует и высокая оценка со стороны российского президента Владимира Путина, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Президент России в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что между Москвой и Пекином достигнут беспрецедентный уровень доверия, что важнее любых цифр. При этом он добавил, что Москва не планирует создание военного союза с Пекином.
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"Мы обратили внимание на то, что президент Путин на протяжении многих лет во время своих ежегодных пресс-конференций дает российско-китайским отношениям крайне высокую оценку, и это в полной мере свидетельствует о высоком уровне и долгосрочной стабильности наших отношений", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "за последние 70 лет отношения Китая и России пережили испытания значительных изменений на международной арене, проявили большую жизнеспособность и широкие перспективы развития, они стали образцовыми отношениями между двумя державами, характеризующимися неприсоединением к блокам, приверженностью диалогу, а не конфронтации, сотрудничеству, а не объединением против третьих сторон".
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
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"Отношения Китая и РФ не направлены против третьих стран и не подвержены влиянию третьей стороны, наши отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия отличаются наивысшим в мире уровнем взаимного доверия, координации и стратегического значения", - подчеркнул он.
По его словам, "Китай готов работать с РФ для реализации консенсуса, достигнутого нашими лидерами, и продвигать наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Гэн ШуанМИД КНРВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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