В Армении главу медцентра подозревают в незаконном усыновлении

ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет Армении предъявил обвинение главе одного из крупнейших в стране учреждений родовспоможения Размику Абрамяну по уголовному делу в связи с незаконным усыновлением детей иностранцами, заявили в пресс-службе СК.

Ранее в ведомстве заявили РИА Новости, что в рамках дела по подозрению в незаконном разлучении ребенка с родителями задержаны директор Республиканского центра репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии Размик Абрамян, замдиректора Аршак Джерджерян и руководитель Ереванского детского дома Лиана Карапетян. Позднее был задержан еще один гражданин, имя которого не называется.

"Директору центра предъявлено обвинение по статьям "разлучение ребенка с родителями, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более детей и "коммерческая взятка", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает восемь лет лишения свободы.

Отмечается, что директор детдома и еще один фигурант обвиняются в незаконном разлучении ребенка с родителями. Руководителю детского дома вменяется также служебный подлог. "В суд направлено ходатайство об их аресте", - отмечается в сообщении. Информации о других подозреваемых нет.

В середине ноября Служба нацбезопасности (СНБ) Армении сообщила о выявлении незаконного усыновления в стране гражданами Италии более чем 30 детей. По данным пресс-центра ведомства, в рамках налаженной схемы сотрудники одного из родовспомогательных учреждений склоняли женщин к отказу от ребенка и согласию на усыновление, а после получения письменного согласия матери, детей с сопутствующими медицинскими документами направляли в детдома. Дело позднее был передано СК.