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В Армении главу медцентра подозревают в незаконном усыновлении
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РИА Новости

В Армении главу медцентра подозревают в незаконном усыновлении

11:59 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевНоворожденные дети
Новорожденные дети
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Новорожденные дети. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Следственный комитет Армении предъявил обвинение главе одного из крупнейших в стране учреждений родовспоможения Размику Абрамяну по уголовному делу в связи с незаконным усыновлением детей иностранцами, заявили в пресс-службе СК.
Ранее в ведомстве заявили РИА Новости, что в рамках дела по подозрению в незаконном разлучении ребенка с родителями задержаны директор Республиканского центра репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии Размик Абрамян, замдиректора Аршак Джерджерян и руководитель Ереванского детского дома Лиана Карапетян. Позднее был задержан еще один гражданин, имя которого не называется.
"Директору центра предъявлено обвинение по статьям "разлучение ребенка с родителями, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более детей и "коммерческая взятка", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает восемь лет лишения свободы.
Отмечается, что директор детдома и еще один фигурант обвиняются в незаконном разлучении ребенка с родителями. Руководителю детского дома вменяется также служебный подлог. "В суд направлено ходатайство об их аресте", - отмечается в сообщении. Информации о других подозреваемых нет.
В середине ноября Служба нацбезопасности (СНБ) Армении сообщила о выявлении незаконного усыновления в стране гражданами Италии более чем 30 детей. По данным пресс-центра ведомства, в рамках налаженной схемы сотрудники одного из родовспомогательных учреждений склоняли женщин к отказу от ребенка и согласию на усыновление, а после получения письменного согласия матери, детей с сопутствующими медицинскими документами направляли в детдома. Дело позднее был передано СК.
В СНБ сообщили, что должностные лица, злоупотребляя служебным положением, используя вымышленные диагнозы в медицинских документах, препятствовали усыновлению детей гражданами Армении, "нарушив их право на приоритетное усыновление". Ранее в рамках того же уголовного дела по подозрению в попытке организации торговли детьми была задержана 43-летняя жительница Еревана.
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
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Следственный комитет РФЕреванИталияАрменияВ мире
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