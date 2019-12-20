В Челябинске нашли пропавшего школьника

ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек — РИА Новости. Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
По данным полиции, в четверг вечером поступило заявление от мамы пропавшего 12-летнего мальчика, который сел в маршрутное такси после школы и пропал. Полиция и волонтеры вели его поиск.
21 ноября, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"Мальчик найден. Жив", — сообщается на странице в соцсети "ВКонтакте" поискового отряда.
В пресс-центре УМВД России по Челябинску РИА Новости подтвердили, что мальчик нашелся, он жив и здоров, с ним все в порядке. В настоящее время полиция опрашивает его самого и маму, выясняется, где он находился все это время, добавили в пресс-центре.
Ранее "Легион Спас" уточнял, что мальчик 19 декабря в 18:30 (16:30 мск) сел в маршрутное такси № 39 от гимназии № 23 в Челябинске, после этого его местонахождение было неизвестно.