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Культура
2019-12-20T13:16+0300
https://ria.ru/20191220/1562632130.html
В Москве готовят выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство"
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РИА Новости

В Москве готовят выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

13:16 20.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки Сальвадора Дали "Алиса в стране Чудес" в галерее Altmans Gallery в Москве
Посетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки Сальвадора Дали Алиса в стране Чудес в галерее Altmans Gallery в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная выставочному проекту "Сальвадор Дали. Магическое искусство", на которой кураторы и организаторы раскрыли подробности будущей экспозиции.
Привезти Дали в Москву было непросто, но мы это сделали, — подчеркнула директор Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала – Сальвадор Дали" Монсе Агер, — Эта выставка крупнейшая для столицы. Она интересна тем, что мы покажем многогранного Дали. Все-таки он был не только художником, но и писателем, а также работал в театре, с рекламой и в мире моды.
Монсе Агер посоветовала знакомиться с работами художника вдумчиво и не спеша, чтобы в полной мере проследить эволюцию его творчества.

Думаю, что выставка будет даже более интересная и посещаемая ,чем "Фрида Кало и Диего Ривьера", — заявил председатель правления Культурно–исторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала Сальвадор Дали" Монсе Агер

П/к, посвященная выставочному проекту Сальвадор Дали. Магическое искусство
1 из 4

Куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала Сальвадор Дали" Монсе Агер

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

П/к, посвященная выставочному проекту Сальвадор Дали. Магическое искусство
2 из 4

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Председатель правления Культурноисторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко

П/к, посвященная выставочному проекту Сальвадор Дали. Магическое искусство
3 из 4

Председатель правления Культурноисторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама Пареха.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама Пареха во время пресс-конференции, посвященной масштабному выставочному проекту Сальвадор Дали. Магическое искусство, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
4 из 4

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама Пареха.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
1 из 4

Куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала Сальвадор Дали" Монсе Агер

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
2 из 4

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Председатель правления Культурноисторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама Пареха.

© РИА Новости / Владимир Трефилов

"У нас самая посещаемая выставка была Фриды Кало и Диего Риверы на 400 тысяч посетителей, и мы планируем повторить наш успех. Но вопрос не в рекордах, это не конвейер", — прокомментировал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

В общей сложности на выставке, которая откроется 28 января в Центральном выставочном зале "Манеж", представят 180 произведений Сальвадора Дали, в том числе работы из собраний фонда "Гала – Сальвадор Дали", Национального музея "Центр искусств королевы Софии" и из частных европейских коллекций.
Зрители смогут ознакомиться с юношескими пейзажами 1910-х годов, с работами сюрреалистического и ядерно-мистического периодов, коллекцией рисунков 1930–40-х годов, абстрактными холстами 1980-х годов и многим другим.
Организаторы привезут такие известные полотна, как "Невидимый человек" (1929–32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945), "Дематериализация под носом Нерона" (1947), "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля" (1954).
На открытии "Сальвадор Дали. Магическое искусство" пройдет представление, а на протяжении всей экспозиции будут показывать фильмы, театральные постановки, проводить лекции, а также установят огромные арт-объекты.
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" пройдет с 28 января по 25 марта 2020 года.
Фрида Кало и Диего Ривера в день своей свадьбы 21 августа 1929 года. Архивное фото
22 ноября 2018, 19:08Культура
Кибовский оценил выставку работ Фриды Кало и Диего Риверы
500000
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