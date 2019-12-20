В Москве готовят выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

Думаю, что выставка будет даже более интересная и посещаемая ,чем "Фрида Кало и Диего Ривьера", — заявил председатель правления Культурно–исторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.
Куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала Сальвадор Дали" Монсе Агер
Куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала Сальвадор Дали" Монсе Агер
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Председатель правления Культурноисторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко
Председатель правления Культурноисторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама Пареха.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама Пареха.
Куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала Сальвадор Дали" Монсе Агер
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Председатель правления Культурноисторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Фернандо Вальдеррама Пареха.
"У нас самая посещаемая выставка была Фриды Кало и Диего Риверы на 400 тысяч посетителей, и мы планируем повторить наш успех. Но вопрос не в рекордах, это не конвейер", — прокомментировал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.