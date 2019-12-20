В Москве готовят выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

Привезти Дали в Москву было непросто, но мы это сделали, — подчеркнула директор Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала – Сальвадор Дали" Монсе Агер, — Эта выставка крупнейшая для столицы. Она интересна тем, что мы покажем многогранного Дали. Все-таки он был не только художником, но и писателем, а также работал в театре, с рекламой и в мире моды.