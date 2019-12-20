В Рязани потушили пожар на химпредприятии

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани удалось ликвидировать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита на улице Яблочкова. Из горящего здания были эвакуированы 30 человек.
"В 11.21 пожар локализован, а в 11.35 ликвидирован на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций здания. К ликвидации пожара привлекались 37 человек и 14 единиц техники.