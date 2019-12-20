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Эксперты оценили идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь
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РИА Новости

Эксперты оценили идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь

11:50 20.12.2019 (обновлено: 13:47 20.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоАлкотестер
Алкотестер
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Алкотестер. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты считают проведение экспресс-теста на алкоголь и наркотики для всех автомобилистов нормальным, но отмечают, что при этом важно избежать злоупотреблений.
Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на проект постановления правительства, что экспресс-тест на алкоголь и наркотики могут предложить пройти даже тем автомобилистам, которые внешне не проявляют признаков опьянения.
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"ГИБДД в данном случае получило право проводить предварительный анализ без составления протокола. Я здесь на самом деле ничего страшного не вижу. Потому что, с точки зрения безопасности, это действительно нужно было вводить, так как сотрудники ГИБДД зачастую даже не собирались применять какие-то тесты только в силу того, что на это очень много времени должно уйти. Поэтому для сокращения процедуры это нормально, главное, чтобы не было злоупотреблений", - сообщил директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

По его словам, с точки зрения автомобилистов, они могут сказать, что это нарушение прав и все должно быть только с протоколом. "Но если, как говорит ГИБДД, не будут за это никого привлекать, это будет только служить для предварительного анализа. Если какие-то подозрения есть, дальше уже применяются определенные тесты, все как положено, по регламенту, протокол составляется и так далее", - пояснил он.
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В свою очередь координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел также опасается, что это может стать поводом для злоупотреблений, и заявил, что проблема с тем, что пьяные водители не подают признаков своего опьянения, в принципе не актуальна. "Это (опьянение - ред.) просто видно, особенно тем же самым гибддшникам, у них глаз наметан. Это не проблема, если человек под чем-то - его сразу видно", - добавил эксперт.
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ГИБДД МВД РФОбщество
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