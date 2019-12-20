Эксперты оценили идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты считают проведение экспресс-теста на алкоголь и наркотики для всех автомобилистов нормальным, но отмечают, что при этом важно избежать злоупотреблений.

Ранее газета " Известия " сообщила со ссылкой на проект постановления правительства, что экспресс-тест на алкоголь и наркотики могут предложить пройти даже тем автомобилистам, которые внешне не проявляют признаков опьянения.

"ГИБДД в данном случае получило право проводить предварительный анализ без составления протокола. Я здесь на самом деле ничего страшного не вижу. Потому что, с точки зрения безопасности, это действительно нужно было вводить, так как сотрудники ГИБДД зачастую даже не собирались применять какие-то тесты только в силу того, что на это очень много времени должно уйти. Поэтому для сокращения процедуры это нормально, главное, чтобы не было злоупотреблений", - сообщил директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

По его словам, с точки зрения автомобилистов, они могут сказать, что это нарушение прав и все должно быть только с протоколом. "Но если, как говорит ГИБДД, не будут за это никого привлекать, это будет только служить для предварительного анализа. Если какие-то подозрения есть, дальше уже применяются определенные тесты, все как положено, по регламенту, протокол составляется и так далее", - пояснил он.