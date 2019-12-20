Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-20T12:10+0300
https://ria.ru/20191220/1562630763.html
Papa Roach выступит на фестивале "Рок над Волгой"
https://cdn24.img.ria.ru/images/50051/49/500514909_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_20d833b860f6ff9e31648862f72eeb09.jpg
РИА Новости

Papa Roach выступит на фестивале "Рок над Волгой"

11:43 20.12.2019 (обновлено: 12:10 20.12.2019)
1570
© Фото : AFP/ Michael GottschalkДжекоби Дакота Шэддикс - вокалист группы Papa Roach. Архив
Джекоби Дакота Шэддикс - вокалист группы Papa Roach. Архив
© Фото : AFP/ Michael Gottschalk
Джекоби Дакота Шэддикс - вокалист группы Papa Roach. Архив. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американская рок-группа Papa Roach, российские исполнители "Би-2" и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Рок над Волгой", который пройдет в Самаре 27 июня 2020 года после семилетнего перерыва, сообщает пресс-служба компании NCA.
Фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самаре с 2009 по 2013 год, за пять лет существования его посетило более 1,6 миллиона человек. Летом 2020 года музыкальное событие вновь пройдет в России после продолжительного перерыва.
"Рок над Волгой" соберет лучших российских и мировых исполнителей, чтобы еще раз доказать свое лидерство среди музыкальных фестивалей. Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили отечественные хитмейкеры группы "Би-2", "Мумий Тролль", а также американская рок-группа Papa Roach. Последние два коллектива выступят на фестивале впервые. NCA обещает объявить остальных хедлайнеров после новогодних праздников. Билеты уже поступили в продажу", - рассказали в пресс-службе.
Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
27 августа, 15:41Культура
В Крыму назвали Rap Koktebel и Koktebel Jazz Party "дверью в регион"
Обновленный фестиваль сохранит однодневный формат, он пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена". По словам руководителя компании NCA Михаила Шурыгина, перед возрождением фестиваля организаторы изучили отзывы гостей прошлых лет, чтобы понять, каким его сделать в новом году.
"Были разные точки зрения, и большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды в противовес бесплатному входу и спартанским условиям. В этом году мы решили пойти на эксперимент и перенести опен-эйр на новую площадку: у города появилась прекрасная арена европейского уровня. Но стены не самое важное — нам важно сохранить дух фестиваля, наше единение и настроение", - рассказал Шурыгин, чьи слова приводит пресс-служба.
Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 сентября, 11:39Культура
"Таврида 5.0" стартует в Крыму в формате арт-резиденции
311004
Обсудить 0
КультураБи-2Мумий ТролльРок над ВолгойМоскваСамараРоссия
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева
Глава Кемеровской области наградил жену медалью "За служение Кузбассу"
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
"Звездные войны: Скайуокер. Восход": яркий закат величайшей франшизы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
Лента новостейМолния