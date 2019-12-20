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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-20T11:38+0300
https://ria.ru/20191220/1562629878.html
Дагестан выполнил план 2019 года по дорожному нацпроекту
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РИА Новости

Дагестан выполнил план 2019 года по дорожному нацпроекту

11:38 20.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкСумерки в горах
Сумерки в горах
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МАХАЧКАЛА, 20 дек – РИА Новости. Дагестан полностью выполнил план работ текущего года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба главы и правительства РД со ссылкой на первого вице-премьера республики Гаджимагомеда Гусейнова.
Гусейнов принял участие в заседании проектного комитета по дорожному национальному проекту, которое провел первый вице-премьер РФ Максим Акимов.
"На 2019 год в рамках проекта выполнены объемы работ на 1,5 миллиарда рублей на 110 объектах, из них 107 объектов улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации (60 улиц и 47 объектов ОДД), две пригородные дороги, входящие в состав Махачкалинской городской агломерации, одна дорога регионального значения", - сказал Гусейнов.
В 2019 году приведено в нормативное состояние 72,4 километра автодорог и улично-дорожной сети, а также завершены работы на 47 объектах, связанных с организацией дорожного движения.
Горная дорога, Дагестан
11:34Республика Дагестан
По проекту "Мой Дагестан - мои дороги" построено 149 км трасс
Дагестан принимает участие в трех из четырех федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения" и "Автодороги Минобороны России".
Так, региональный проект "Дорожная сеть" включает в себя ремонт, капремонт и реконструкцию автодорог Махачкалинской агломерации и дорог республиканского и межмуниципального значения. На 2020 год в рамках этого проекта планируется привести в нормативное состояние автодороги и улично-дорожную сеть протяженностью 90 километров с общим объемом финансирования 1,5 миллиарда рублей.
В Дагестане также реализуется инициированный главой республики Владимиром Васильевым проект "Мой Дагестан – мои дороги", по которому уже отремонтировано и построено 149 километров трасс.
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Республика ДагестанВладимир ВасильевРоссия
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