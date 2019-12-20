В России ждут приезда спецпосланника США по КНДР

"У нас с господином Биганом и с его подчиненными, занимающимися тематикой Корейского полуострова, контакт постоянный. Вопрос о графике его возможного приезда сюда находится в повестке дня, но конкретики сейчас, как я понимаю, нет", - сказал дипломат.