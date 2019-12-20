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В России ждут приезда спецпосланника США по КНДР
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РИА Новости

В России ждут приезда спецпосланника США по КНДР

11:34 20.12.2019
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© AP Photo / Lee Jin-manСпециальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
© AP Photo / Lee Jin-man
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва ожидает в скором времени приезда спецпосланника США по КНДР, но точной даты пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.
Спецпредставителем США по Северной Корее сейчас является Стивен Биган, назначенный в пятницу первым замгоссекретаря.
"У нас с господином Биганом и с его подчиненными, занимающимися тематикой Корейского полуострова, контакт постоянный. Вопрос о графике его возможного приезда сюда находится в повестке дня, но конкретики сейчас, как я понимаю, нет", - сказал дипломат.
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Стивен БиганМИД РФСергей РябковМоскваКНДРРоссияСШАВ мире
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