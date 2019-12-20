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Суд отложил на февраль иск АСВ к экс-руководителям Пробизнесбанка
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РИА Новости

Суд отложил на февраль иск АСВ к экс-руководителям Пробизнесбанка

11:28 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 7 февраля рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании более 68,5 миллиарда рублей с девяти бывших контролирующих лиц Пробизнесбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
АСВ требует привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности. Заседание в пятницу было отложено по просьбе конкурсного управляющего. Его представитель сообщил, что апелляция отклонила жалобу на приговор одному из ответчиков – вице-президенту банка Вячеславу Казанцеву – и попросил дождаться изготовления полного текста судебного акта.
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Ответчиками по иску АСВ являются также бывший предправления и совладелец банка Александр Железняк, экс-предправления Дмитрий Дыльнов, бывший член правления Александр Ломов и другие. При этом президента Пробизнесбанка и главы финансовой группы "Лайф" Сергея Леонтьева среди ответчиков нет.
Суд ранее оставил без рассмотрения заявление 210 кредиторов Пробизнесбанка о взыскании той же суммы с десяти ответчиков, включая Леонтьева. Суд сослался на нормы закона о банкротстве, согласно которым конкурсные кредиторы имеют право требовать привлечения контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности только в том случае, если от заявления такого требования уклоняется конкурсный управляющий.
По словам представителя АСВ, у Леонтьева нет имущества в России, он проживает за границей, и к нему иски о возмещении убытков поданы в иностранных юрисдикциях, в том числе в Австрии и на Кипре. Поэтому юрист АСВ при подаче "иска 210" просил оставить требования кредиторов в отношении девяти ответчиков без рассмотрения из-за его идентичности, а в отношении Леонтьева дело приостановить, так как, по его словам, оно будет препятствовать рассмотрению исков в иностранных юрисдикциях.
В структуре собственников Пробизнесбанка ранее значилась компания "Аливикт" с долей 52,95%, которая принадлежит Железняку и Леонтьеву. Еще 19,93% банка принадлежало шведскому инвестфонду East Capital. В отношении ряда топ-менеджеров Пробизнесбанка в настоящее время расследуются уголовные дела, некоторые из бывших руководителей получили реальные сроки заключения. По версии следствия, Леонтьев совместно с Железняком создали организованную преступную группу с целью хищения денег Пробизнесбанка.
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Александр ЖелезняковАгентство по страхованию вкладовПробизнесбанкКипрАвстрияРоссияПроисшествия
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