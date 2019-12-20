Эксперт оценил реакцию Меркель на санкции США против Nord Stream 2

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. ФРГ будет реагировать на санкции США против " ФРГ будет реагировать на санкции США против " Северного потока — 2 ", но считать реакцию немецкого канцлера Ангелы Меркель на них "объявлением войны" американскому лидеру Дональду Трампу – это преувеличение, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов

Как отметило немецкое издание Bild , реакция Меркель на американские санкции против "Северного потока — 2" - это " четкое объявление войны " президенту США. При этом Bild сообщал, что Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой.

"Я думаю, что это журналистское преувеличение. Уж кто-кто, а Германия объявлять войну не будет, она будет реагировать на американские действия. Но даже эта реакция направлена на то, чтобы каким-то образом противоречия смягчить", - сказал Кортунов РИА Новости.

"Война – слишком сильное слово, это другой уровень конфронтации, до которого пока что, мне кажется, дело не дошло. Не надо забывать, что вообще торговые отношения находятся в ведение Брюсселя, а не Берлина. Поэтому торговую войну может объявить Евросоюз. Но, конечно, он на это не пойдет. А сама Германия в одиночку такую войну объявить просто не может в силу того, что целый ряд прерогатив по внешней торговле переданы на наднациональный уровень", - подчеркнул эксперт.

По его словам, при этом немцы будут продолжать сопротивляться американскому давлению, а Меркель в настоящий момент не может просто изменить свою позицию по "Северному потоку — 2" сколько-нибудь существенно, не потеряв при этом лица.

Как отметил гендиректор РСМД, противоречия между Берлином и Вашингтоном не ограничиваются реализацией "Северного потока — 2". По его словам, они затрагивают более широкий круг вопросов, некоторые из которых для Берлина более существенны, нежели судьба газопровода, например, вероятность новых американских тарифов относительно немецких автомобилей и запчастей к ним.

Эксперт полагает, что и президент США не заинтересован в том, чтобы совсем обострять отношения с Берлином сейчас, так как в будущем году в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. "Это дополнительный козырь, который он даст в руки демократов. Поэтому по общим торговым отношениям основные баталии могут развернуться после выборов, в случае, если Трампа переизберут. Тогда давление, наверное, будет вновь усиливаться", - пояснил он.

Канцлер ФРГ в среду заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США, намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.