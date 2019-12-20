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Эксперт оценил реакцию Меркель на санкции США против Nord Stream 2
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РИА Новости

Эксперт оценил реакцию Меркель на санкции США против Nord Stream 2

11:27 20.12.2019 (обновлено: 15:13 20.12.2019)
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТруба для строительства газопровода Nord Stream 2
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. ФРГ будет реагировать на санкции США против "Северного потока — 2", но считать реакцию немецкого канцлера Ангелы Меркель на них "объявлением войны" американскому лидеру Дональду Трампу – это преувеличение, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Как отметило немецкое издание Bild, реакция Меркель на американские санкции против "Северного потока — 2" - это "четкое объявление войны" президенту США. При этом Bild сообщал, что Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой.
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"Я думаю, что это журналистское преувеличение. Уж кто-кто, а Германия объявлять войну не будет, она будет реагировать на американские действия. Но даже эта реакция направлена на то, чтобы каким-то образом противоречия смягчить", - сказал Кортунов РИА Новости.
"Война – слишком сильное слово, это другой уровень конфронтации, до которого пока что, мне кажется, дело не дошло. Не надо забывать, что вообще торговые отношения находятся в ведение Брюсселя, а не Берлина. Поэтому торговую войну может объявить Евросоюз. Но, конечно, он на это не пойдет. А сама Германия в одиночку такую войну объявить просто не может в силу того, что целый ряд прерогатив по внешней торговле переданы на наднациональный уровень", - подчеркнул эксперт.
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По его словам, при этом немцы будут продолжать сопротивляться американскому давлению, а Меркель в настоящий момент не может просто изменить свою позицию по "Северному потоку — 2" сколько-нибудь существенно, не потеряв при этом лица.
Как отметил гендиректор РСМД, противоречия между Берлином и Вашингтоном не ограничиваются реализацией "Северного потока — 2". По его словам, они затрагивают более широкий круг вопросов, некоторые из которых для Берлина более существенны, нежели судьба газопровода, например, вероятность новых американских тарифов относительно немецких автомобилей и запчастей к ним.
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Эксперт полагает, что и президент США не заинтересован в том, чтобы совсем обострять отношения с Берлином сейчас, так как в будущем году в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. "Это дополнительный козырь, который он даст в руки демократов. Поэтому по общим торговым отношениям основные баталии могут развернуться после выборов, в случае, если Трампа переизберут. Тогда давление, наверное, будет вновь усиливаться", - пояснил он.
Канцлер ФРГ в среду заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США, намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
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Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
1441112
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Андрей КортуновСеверный поток — 2ГазпромАнгела МеркельГерманияСШАЭкономика
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