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Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
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РИА Новости

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"

04:24 20.12.2019 (обновлено: 14:30 20.12.2019)
505814
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" — это "четкое объявление войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
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Немецкий канцлер, как пишет Bild, отреагировала на решение конгресса США ввести санкции "ясными словами". По версии издания, это "четкое объявление войны" Трампу. "Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", — говорится в статье.
При этом автор материала выразил уверенность, что строительство трубопровода уже не сдержать и в скором времени оно будет завершено.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии; участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что его планируется достроить в 2019 году.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Не лезь
14:30
Не лезь
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BildСеверный поток — 2Дональд ТрампАнгела МеркельГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Колония вряд ли попрет против метрополии.
20 декабря, 05:41
ЛКЛысый Кучерявый
118627318
Санкции США против "Северного потока-2" - это и есть война и нанесение экономического ущерба Германии и России. У Меркель сработал защитный инстинкт на уровне интересов государства и это правильно. Кому понравится, когда к тебе нагло и беззастенчиво среди бела дня лезут в карман и тырят всё?
20 декабря, 08:23
Илья Аксенов
11550004
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