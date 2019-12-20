Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"

В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".

Немецкий канцлер, как пишет Bild, отреагировала на решение конгресса США ввести санкции "ясными словами". По версии издания, это "четкое объявление войны" Трампу. "Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", — говорится в статье.

При этом автор материала выразил уверенность, что строительство трубопровода уже не сдержать и в скором времени оно будет завершено.

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии; участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что его планируется достроить в 2019 году.

Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.