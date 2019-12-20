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В МИД Турции оценили последствия введения санкций США
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РИА Новости

В МИД Турции оценили последствия введения санкций США

11:26 20.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 20 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. Турция осуждает одобренный во вторник конгрессом США федеральный бюджет, в котором содержатся пункты, направленные против Турции и разрушающие турецко-американские отношения, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя в пятницу.
Сенат США завершил накануне принятие федерального бюджета на 2020 финансовый год, документы отправляются на подпись президенту Дональду Трампу.
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18 декабря, 16:39
В МИД выступили против введения США санкций в отношении Турции
"Принятие в палате представителей и сенате США законопроектов, касающихся бюджетных ассигнований в 2020 году и содержащих статьи, направленные против нашей страны, является итогом усилий членов конгресса по разрушению наших двусторонних отношений любыми способами. Мы осуждаем ту ситуацию, при которой даже рутинный процесс принятия бюджета в конгрессе США связан с краткосрочными политическими амбициями американских политиков", - говорится в заявлении Аксоя.
Отмечается, что американские конгрессмены, оказываясь в роли инструментов противников Турции, "которые пытаются нанести удар по концепции союзников, подрывают таким образом свою репутацию и теряют доверие".
"Круги, стремящиеся незаконно заблокировать передачу самолетов F-35 в нашу страну, а также подорвать усилия по урегулированию на Кипре и возможности сотрудничества в Восточном Средиземноморье, со временем поймут, что их попытки в первую очередь наносят ущерб собственным интересам США и не служат миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении Аксоя.
Вид Анкары
17 декабря, 23:17
Анкара примет меры в ответ на санкции США, заявили в МИД Турции
Сенат и палата представителей США проголосовали во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, который предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Также оборонный бюджет предполагает запрет на передачу Турции новейших американских самолетов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400 и снятия эмбарго с продажи оружия Кипру.
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Хами АксойСеверный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампF-35МИД ТурцииТурцияСШАВ мире
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