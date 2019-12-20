В МИД Турции оценили последствия введения санкций США

"Круги, стремящиеся незаконно заблокировать передачу самолетов F-35 в нашу страну, а также подорвать усилия по урегулированию на Кипре и возможности сотрудничества в Восточном Средиземноморье, со временем поймут, что их попытки в первую очередь наносят ущерб собственным интересам США и не служат миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении Аксоя.