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В Астрахани СК начал проверку после крупного выброса сероводорода
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РИА Новости

В Астрахани СК начал проверку после крупного выброса сероводорода

11:26 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Астрахань
Города России. Астрахань
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Города России. Астрахань. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как, по предварительным данным, на одной из скважин ООО "Газпром добыча Астрахань" произошел выброс сероводорода в атмосферу в значении, которое в сто раз превысило норму, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"По предварительным данным установлено, что в ночь с 10 на 11 декабря 2019 года на одной из скважин ООО "Газпром добыча Астрахань" произошел инцидент, вследствие которого произошел выброс сероводорода в атмосферный воздух в значении, превышающем норму до ста раз", - говорится в сообщении ведомства.
"Проводится проверка по факту выброса в атмосферный воздух и на почву загрязняющих веществ на территории Астраханского газоконденсатного комплекса, а также сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей", - сообщили также в региональном СК.
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По информации ГУМЧС России по региону, с 10 по 12 декабря единая служба "112" приняла и обработала 441 звонок от граждан, жалующихся на странный запах воздуха. Из-за большого количества обращений число диспетчеров было увеличено, однако непринятыми остались еще порядка 5,5 тысячи звонков от населения.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора Астраханской области, на совещании межведомственной комиссии, прошедшем накануне, прокурор региона Александр Лычагин отметил, что после инцидента ни одна из организаций, которые используют свои мощности на территории Астраханского газоконденсатного месторождения, не подтвердила внештатную ситуацию в период с 10 по 11 декабря.
Однако на территории экспериментальной скважины №4450 специалисты выявили признаки работ по устранению возможных внештатных ситуаций, а 17 декабря главный инженер подтвердил факт инцидента, сообщили в администрации. Эксперты отобрали пробы воздуха и почвы, следующее совещание комиссии, по информации пресс-службы администрации губернатора области, должно состояться 25 декабря.
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ГазпромСледственный комитет РФАстраханьРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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