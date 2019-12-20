В Астрахани СК начал проверку после крупного выброса сероводорода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как, по предварительным данным, на одной из скважин ООО "Газпром добыча Астрахань" произошел выброс сероводорода в атмосферу в значении, которое в сто раз превысило норму, сообщает СУСК России по Следователи организовали проверку после того, как, по предварительным данным, на одной из скважин ООО "Газпром добыча Астрахань" произошел выброс сероводорода в атмосферу в значении, которое в сто раз превысило норму, сообщает СУСК России по Астраханской области

"По предварительным данным установлено, что в ночь с 10 на 11 декабря 2019 года на одной из скважин ООО "Газпром добыча Астрахань" произошел инцидент, вследствие которого произошел выброс сероводорода в атмосферный воздух в значении, превышающем норму до ста раз", - говорится в сообщении ведомства.

"Проводится проверка по факту выброса в атмосферный воздух и на почву загрязняющих веществ на территории Астраханского газоконденсатного комплекса, а также сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей", - сообщили также в региональном СК.

По информации ГУМЧС России по региону, с 10 по 12 декабря единая служба "112" приняла и обработала 441 звонок от граждан, жалующихся на странный запах воздуха. Из-за большого количества обращений число диспетчеров было увеличено, однако непринятыми остались еще порядка 5,5 тысячи звонков от населения.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора Астраханской области, на совещании межведомственной комиссии, прошедшем накануне, прокурор региона Александр Лычагин отметил, что после инцидента ни одна из организаций, которые используют свои мощности на территории Астраханского газоконденсатного месторождения, не подтвердила внештатную ситуацию в период с 10 по 11 декабря.