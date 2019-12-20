В Совфеде разделяют обеспокоенность ГИБДД ростом числа пьяных за рулем

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Совете Федерации разделяют обеспокоенность ГИБДД ростом числа пьяных и находящихся в состоянии наркотического опьянения водителей, получение сотрудниками ГИБДД права проверять на алкоголь и наркотики любых водителей может помочь справиться с этой проблемой, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин

Экспресс-тест на алкоголь и наркотики могут предложить пройти даже тем автомобилистам, которые внешне не проявляют признаков опьянения, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства.

"Мы, безусловно, разделяем обеспокоенность ГИБДД существующей проблемой, количество находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении растёт, и это надо решать", - сказал Башкин РИА Новости.

По его словам, существующие проверки водителей не всегда помогают выявить нарушителей.

Вместе с тем, отметил сенатор, при введении такой нормы необходимо обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.