В Совфеде разделяют обеспокоенность ГИБДД ростом числа пьяных за рулем

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Совете Федерации разделяют обеспокоенность ГИБДД ростом числа пьяных и находящихся в состоянии наркотического опьянения водителей, получение сотрудниками ГИБДД права проверять на алкоголь и наркотики любых водителей может помочь справиться с этой проблемой, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Экспресс-тест на алкоголь и наркотики могут предложить пройти даже тем автомобилистам, которые внешне не проявляют признаков опьянения, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства.
"Мы, безусловно, разделяем обеспокоенность ГИБДД существующей проблемой, количество находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении растёт, и это надо решать", - сказал Башкин РИА Новости.
По его словам, существующие проверки водителей не всегда помогают выявить нарушителей.
Вместе с тем, отметил сенатор, при введении такой нормы необходимо обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.
"Необходимо внимательно посмотреть, не будет ли здесь нарушения конституционных прав граждан. Хотя право на безопасность, в том числе, на дорогах - это тоже конституционное право россиян", - заявил Башкин.
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