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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2019-12-20T13:10+0300
https://ria.ru/20191220/1562628761.html
"Праздник к нам приходит": 5 нестандартных новогодних фильмов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156262/87/1562628741_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_32a8c071de68c7bc2555686941147abe.jpg
РИА Новости

"Праздник к нам приходит": 5 нестандартных новогодних фильмов

11:30 20.12.2019 (обновлено: 13:10 20.12.2019)
1859
Посмотрим
«Праздник к нам приходит»: 5 нестандартных новогодних фильмов
11:30
"Один дома", "Ирония судьбы", "Реальная любовь" — это, конечно, хорошо. Но что делать, если надоело каждый год смотреть, как Маколей Калкин опять удерживает осаду от воров, Женя Лукашин пьяный летит приставать к замужней незнакомке, а Гарри Поттер спасает мир. Подборка фильмов для тех, кому хочется наконец увидеть что-то по-настоящему новое.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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