"Праздник к нам приходит": 5 нестандартных новогодних фильмов

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Посмотрим «Праздник к нам приходит»: 5 нестандартных новогодних фильмов

"Один дома", "Ирония судьбы", "Реальная любовь" — это, конечно, хорошо. Но что делать, если надоело каждый год смотреть, как Маколей Калкин опять удерживает осаду от воров, Женя Лукашин пьяный летит приставать к замужней незнакомке, а Гарри Поттер спасает мир. Подборка фильмов для тех, кому хочется наконец увидеть что-то по-настоящему новое.