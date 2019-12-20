В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии

"Происходит загорание на предприятии по производству и розливу уайт-спирита на улице Яблочкова, эвакуированы 30 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один человек госпитализирован. Площадь пожара пока составляет 100 квадратных метров. К тушению привлечены 37 человек и 14 единиц техники.