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В Москве открылся первый McDonald's в Сбербанке
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РИА Новости

В Москве открылся первый McDonald's в Сбербанке

11:17 20.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетитель совместного отделения Сбербанка и McDonalds в Москве стоит у банкомата с пакетами "Макдоставки"
Посетитель совместного отделения Сбербанка и McDonalds в Москве стоит у банкомата с пакетами Макдоставки
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости/Прайм. Первый McDonald's в отделении Сбербанка открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска сервиса.
В офисе банка по адресу Новослободская, 16 теперь можно будет купить кофе, а чтобы заказать туда еду из McDonald's, можно воспользоваться сервисом доставки Delivery Club (для этого в офисе установлен специальный терминал). "В наших отделениях кофе будет самым дешевым в городе", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСовместный проект Сбербанка и McDonalds
Совместный проект Сбербанка и McDonalds
© РИА Новости / Илья Питалев
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Совместный проект Сбербанка и McDonalds
По его словам, с учетом роста популярности онлайн-банкинга, компания должна по максимуму использовать преимущества сети отделений, состоящей из 14 тысяч офисов. "Мы считаем, что наши отделения должны стать точками притяжения не только для финансовых услуг. Мы начинаем это эксперимент с McDonald's", - сказал Ведяхин.
Как отметил гендиректор McDonald's в России Марк Карена, это не последний совместный проект сети ресторанов быстрого питания с банком.
"Мы сейчас строим совместную точку, совместную локацию Сбербанка с McDonald's, здесь, на Новослободской. И это будет первая в мире общая локация банка и McDonald's. В истории такого раньше не было. В первой половине следующего года мы ее откроем", - рассказал Карена.
Первый зампредправления Сбербанка добавил, что в следующем году партнеры намерены тестировать данный формат на Востоке страны и в Санкт-Петербурге.
Стенд Сбербанка
15 октября, 03:45
Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
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