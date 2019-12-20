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https://ria.ru/20191220/1562628295.html
В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы
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РИА Новости

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

11:15 20.12.2019 (обновлено: 19:55 20.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МУРМАНСК, 20 дек — РИА Новости. Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело против двух 17-летних девушек, которые обвиняются в том, что с особой жестокостью и без серьезного мотива убили свою ровесницу, сообщается на сайте СК.
Тридцатого июня этого года около железнодорожных путей прохожие нашли тело убитой 17-летней девушки. Следователям удалось установить подозреваемых.
Наручники. Архивное фото
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"По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые при личных встречах, телефонных разговорах и при обмене сообщениями договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления. Выбор пал на их знакомую 17-летнюю девушку, которой одна из обвиняемых предложила встретиться", — говорится в сообщении.

Договорившись, обвиняемые взяли с собой на встречу резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство. Следователи полагают, что одна из девушек ударила жертву стеклянной бутылкой по голове и пострадавшая упала на землю.

"Затем они душили ее ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет", — рассказали в ведомстве и добавили, что после убийства обе девушки скрылись с места преступления. Отмечается, что во время допросов они подробно рассказали о том, как убивали знакомую, и поначалу объяснили свои действия тем, что испытывали неприязнь к убитой. Суд постановил заключить обеих обвиняемых под стражу до суда.

Ирина и, предположительно, ее убийца
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3441113910
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Следственный комитет РФАрхангельскПроисшествия
Популярные комментарии
Это не девушки. Это зверьё какое то. Пожизненно сажать надо за это!
20 декабря, 11:18
Andrey Bodrey
5400001
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