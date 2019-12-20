В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

"Затем они душили ее ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет", — рассказали в ведомстве и добавили, что после убийства обе девушки скрылись с места преступления. Отмечается, что во время допросов они подробно рассказали о том, как убивали знакомую, и поначалу объяснили свои действия тем, что испытывали неприязнь к убитой. Суд постановил заключить обеих обвиняемых под стражу до суда.