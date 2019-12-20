В МИД прокомментировали новые испытания в КНДР

"Испытания они проводят периодически. Мы не видим в этом предмета для озабоченности с точки зрения тех изделий, которые были испытаны в последнее время. Это нормальный процесс укрепления обороноспособности страны. Никаких аспектов, связанных с ядерными делами или с ракетными изделиями, имеющими среднюю дальность или дальность выше средней при этих испытаниях не проявилось, поэтому здесь нет повода и предмета для каких-то особых драматических оценок", - сказал он.