В МИД прокомментировали новые испытания в КНДР

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва не видит поводов для озабоченности в связи с последними испытаниями КНДР, ракеты дальностью выше средней не использовались, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.
"Испытания они проводят периодически. Мы не видим в этом предмета для озабоченности с точки зрения тех изделий, которые были испытаны в последнее время. Это нормальный процесс укрепления обороноспособности страны. Никаких аспектов, связанных с ядерными делами или с ракетными изделиями, имеющими среднюю дальность или дальность выше средней при этих испытаниях не проявилось, поэтому здесь нет повода и предмета для каких-то особых драматических оценок", - сказал он.
14 декабря, 23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР