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В МИД прокомментировали новые испытания в КНДР
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РИА Новости

В МИД прокомментировали новые испытания в КНДР

11:15 20.12.2019 (обновлено: 11:20 20.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва не видит поводов для озабоченности в связи с последними испытаниями КНДР, ракеты дальностью выше средней не использовались, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.
"Испытания они проводят периодически. Мы не видим в этом предмета для озабоченности с точки зрения тех изделий, которые были испытаны в последнее время. Это нормальный процесс укрепления обороноспособности страны. Никаких аспектов, связанных с ядерными делами или с ракетными изделиями, имеющими среднюю дальность или дальность выше средней при этих испытаниях не проявилось, поэтому здесь нет повода и предмета для каких-то особых драматических оценок", - сказал он.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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Сергей РябковКНДРРоссияВ мире
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