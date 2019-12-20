Американец рассказал, как смог похудеть на полтора центнера

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Житель американского штата Житель американского штата Род-Айленд Майк Горман рассказал, как ему удалось похудеть более чем на 150 килограммов.

По словам мужчины, он страдал от компульсивного переедания и употреблял в день более 20 тысяч калорий. К 46 годам его вес составлял около 250 килограммов.

Решение похудеть он принял после того, как столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

Горман перешел на кетогенную диету, предусматривающую низкое содержание углеводов и высокое содержание жиров. Помимо этого мужчина стал каждый день посещать тренажерный зал.

В таком режиме за два года ему удалось сбросить более 150 килограммов.