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Американец рассказал, как смог похудеть на полтора центнера
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РИА Новости

Американец рассказал, как смог похудеть на полтора центнера

11:07 20.12.2019 (обновлено: 16:55 20.12.2019)
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© Fotolia / kungveryluckyМальчик ест бургер
Мальчик ест бургер
© Fotolia / kungverylucky
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Житель американского штата Род-Айленд Майк Горман рассказал, как ему удалось похудеть более чем на 150 килограммов.
По словам мужчины, он страдал от компульсивного переедания и употреблял в день более 20 тысяч калорий. К 46 годам его вес составлял около 250 килограммов.
Решение похудеть он принял после того, как столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
Горман перешел на кетогенную диету, предусматривающую низкое содержание углеводов и высокое содержание жиров. Помимо этого мужчина стал каждый день посещать тренажерный зал.
В таком режиме за два года ему удалось сбросить более 150 килограммов.
Американец отметил, что самое главное в похудении – поверить в себя. Желающим сбросить вес он посоветовал выбирать комфортную диету, которой можно будет придерживаться на протяжении всей жизни.
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СШАРод-АйлендВ мире
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