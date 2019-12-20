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Собянин выразил соболезнования семье погибшего при стрельбе на Лубянке
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РИА Новости

Собянин выразил соболезнования семье погибшего при стрельбе на Лубянке

11:06 20.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ и подчеркнул, что пострадавшим при ЧП оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника", - написал он в Twitter.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
07:19
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеСледственный комитет РФФСБ РФСергей СобянинРоссияПроисшествия
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