Собянин выразил соболезнования семье погибшего при стрельбе на Лубянке

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ и подчеркнул, что пострадавшим при ЧП оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника", - написал он в Twitter.
Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 декабря 2019 г.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.