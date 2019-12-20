Собянин выразил соболезнования семье погибшего при стрельбе на Лубянке

Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника.