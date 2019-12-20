В Москве отпраздновали 30-летие возрождения Валаамского монастыря

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря дал в московском Зале церковных соборов концерт к 30-летию возрождения обители. Ранее к юбилею открыли фотовыставку "Валаам. Пространство вне времени" и презентовали мобильное приложение для паломников "Валаам".

"По правилам монастыря братия не может участвовать в публичной деятельности, поэтому труд сопровождения духовных праздников и мероприятий, а также концертная деятельность легли на наши плечи", - сказал художественный руководитель хора Александр Бордак перед началом концерта.

Он отметил, что на Валааме сохраняется уникальная певческая традиция - знаменный распев - и поблагодарил монахов и наместника монастыря епископа Троицкого Панкратия, который поддерживал хор и "давал дышать воздухом творческой свободы".

В программе вечера кроме духовных песнопений были народные и казачьи песни, романсы на стихи Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, песни советских лет на музыку Александры Пахмутовой, Александра Зацепина и других композиторов.

"Остров Валаам для нас всех стал особенным местом: кто-то пришёл к Богу, воцерковился там, кто-то ежегодно приезжает на остров - исповедуется, причащается. Многие из нашего хора нашли там свою судьбу: появились замечательные семьи", - сказал Бордак.

Ранее общественности представили уникальное приложение для Android "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное писание и обратиться к молитве.

Также в рамках празднования юбилея в столичной Галерее классической фотографии открылась выставка старинных и современных фотографий "Валаам. Пространство вне времени", где представили дореволюционные фотографии из монастырской студии и альбомов фотографа дома Романовых. Выставка открыта до 30 января 2020 года.

Хор Валаамского монастыря был создан в 2005 году по случаю освящения главного храма обители – Спасо-Преображенского собора. В отличие от монашеских хоров, которые поют в монастыре и его подворьях, хор Валаамского монастыря – профессиональный. В нем трудятся певцы вокальных коллективов и музыкальных театров Петербурга. Хор одновременно является богослужебно-певческим и концертным коллективом, участвует в праздничных богослужениях.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом – интернат для инвалидов.