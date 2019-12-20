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Религия и мировоззрение
2019-12-20T10:57+0300
https://ria.ru/20191220/1562626117.html
В Москве отпраздновали 30-летие возрождения Валаамского монастыря
https://cdn22.img.ria.ru/images/155689/94/1556899418_0:60:1000:623_1036x0_80_0_0_1778a5e51f632befb32a7b4508c2a326.jpg
РИА Новости

В Москве отпраздновали 30-летие возрождения Валаамского монастыря

10:57 20.12.2019
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© Фото : предоставлено организаторами фестиваля " Просветитель"Фестиваль "Просветитель" на Валааме
Фестиваль Просветитель на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля " Просветитель"
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря дал в московском Зале церковных соборов концерт к 30-летию возрождения обители. Ранее к юбилею открыли фотовыставку "Валаам. Пространство вне времени" и презентовали мобильное приложение для паломников "Валаам".
"По правилам монастыря братия не может участвовать в публичной деятельности, поэтому труд сопровождения духовных праздников и мероприятий, а также концертная деятельность легли на наши плечи", - сказал художественный руководитель хора Александр Бордак перед началом концерта.
Он отметил, что на Валааме сохраняется уникальная певческая традиция - знаменный распев - и поблагодарил монахов и наместника монастыря епископа Троицкого Панкратия, который поддерживал хор и "давал дышать воздухом творческой свободы".
В программе вечера кроме духовных песнопений были народные и казачьи песни, романсы на стихи Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, песни советских лет на музыку Александры Пахмутовой, Александра Зацепина и других композиторов.
"Остров Валаам для нас всех стал особенным местом: кто-то пришёл к Богу, воцерковился там, кто-то ежегодно приезжает на остров - исповедуется, причащается. Многие из нашего хора нашли там свою судьбу: появились замечательные семьи", - сказал Бордак.
Ранее общественности представили уникальное приложение для Android "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное писание и обратиться к молитве.
Также в рамках празднования юбилея в столичной Галерее классической фотографии открылась выставка старинных и современных фотографий "Валаам. Пространство вне времени", где представили дореволюционные фотографии из монастырской студии и альбомов фотографа дома Романовых. Выставка открыта до 30 января 2020 года.
Cпасо-Преображенский Валаамский мужского монастырь в ожидании фестиваля церковного песнопения Просветитель
18 декабря, 15:51Религия и мировоззрение
Приложение о Валааме запустили к 30-летию возрождения обители
Хор Валаамского монастыря был создан в 2005 году по случаю освящения главного храма обители – Спасо-Преображенского собора. В отличие от монашеских хоров, которые поют в монастыре и его подворьях, хор Валаамского монастыря – профессиональный. В нем трудятся певцы вокальных коллективов и музыкальных театров Петербурга. Хор одновременно является богослужебно-певческим и концертным коллективом, участвует в праздничных богослужениях.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом – интернат для инвалидов.
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
19 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Остров любви": как найти жену в монастыре
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит председатель синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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Религия и мировоззрениеВалаамский монастырьАлександр ЗацепинНовости - Религия и мировоззрениеВозрождениеМихаил ЛермонтовРусская православная церковьGoogle AndroidСергей ЕсенинШвецияМоскваФинляндиярелигия
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