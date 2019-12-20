В США семья погибшего на съемках каскадера получит 8,6 млн долларов

Каскадер Джон Бернекер скончался в 2017 году от ранений, полученных в результате падения с высоты шести метров во время съемок сериала. В 2018 году его мать Сюзан Бернекер подала иск на кабельный телеканал AMC, который занимался производством и трансляцией сериала, заявив, что смерть ее сына произошла в результате противоправных действий. Как утверждала в иске Бернекер, на съемочной площадке не было скорой помощи, и транспортировка ее сына в медицинское учреждение заняла 30 минут. Канал заявлял, что это был несчастный случай.