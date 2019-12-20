В США семья погибшего на съемках каскадера получит 8,6 млн долларов

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Суд присяжных в Атланте постановил, что родственники каскадера, погибшего на съемках сериала "Ходячие мертвецы" в 2017 году, должны получить компенсацию в размере 8,6 миллиона долларов, сообщает газета Los Angeles Times.
Каскадер Джон Бернекер скончался в 2017 году от ранений, полученных в результате падения с высоты шести метров во время съемок сериала. В 2018 году его мать Сюзан Бернекер подала иск на кабельный телеканал AMC, который занимался производством и трансляцией сериала, заявив, что смерть ее сына произошла в результате противоправных действий. Как утверждала в иске Бернекер, на съемочной площадке не было скорой помощи, и транспортировка ее сына в медицинское учреждение заняла 30 минут. Канал заявлял, что это был несчастный случай.
В четверг суд присяжных признал, что аффилированные с каналом компании Stalwart Films и TWD Productions, которые занимаются производством сериала, ответственны за инцидент, но халатности в действиях канала не усмотрел, отмечает портал Deadline. По данным источника портала, практически всю сумму ущерба, присужденную семье каскадера, покроет страховка.
По данным СМИ, Бернекер был опытным каскадером. Трюки в его исполнении можно увидеть в таких фильмах, как "Голодные Игры", "Форсаж", "Логан".
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