Москвичей призвали не выбрасывать контейнеры с икрой в раздельный сбор

"В начале этого года наш водитель подъехал забирать отходы из сетки для раздельного сбора, установленной в одном из районов Москвы, и обнаружил там уложенные штабелями пластиковые ведерки с красной икрой. Смотрелось это хорошо, ведерки были полными икрой и нераспечатанными, но они заняли всю сетку для РСО, и их нельзя отправить на переработку", - рассказала Вишнякова.