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Москвичей призвали не выбрасывать контейнеры с икрой в раздельный сбор
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РИА Новости

Москвичей призвали не выбрасывать контейнеры с икрой в раздельный сбор

10:54 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Алексей Насыров
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Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ведерки и пластиковые контейнеры из-под красной икры можно переработать, только если они пустые, также желательно для раздельного сбора отходов (РСО) их ополоснуть, сообщила РИА Новости заместитель директора оператора по обращению с отходами в Москве "ЭкоЛайн" Елена Вишнякова.
"В начале этого года наш водитель подъехал забирать отходы из сетки для раздельного сбора, установленной в одном из районов Москвы, и обнаружил там уложенные штабелями пластиковые ведерки с красной икрой. Смотрелось это хорошо, ведерки были полными икрой и нераспечатанными, но они заняли всю сетку для РСО, и их нельзя отправить на переработку", - рассказала Вишнякова.
"Для того чтобы упаковку от икры можно было переработать, надо сначала съесть икру, затем ополоснуть баночку или ведерко, а потом отнести в контейнер для раздельного сбора. В этом случае упаковка отправится на переработку", - пояснила она.
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