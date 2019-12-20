Москвичей призвали не выбрасывать контейнеры с икрой в раздельный сбор

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ведерки и пластиковые контейнеры из-под красной икры можно переработать, только если они пустые, также желательно для раздельного сбора отходов (РСО) их ополоснуть, сообщила РИА Новости заместитель директора оператора по обращению с отходами в Москве "ЭкоЛайн" Елена Вишнякова.
"В начале этого года наш водитель подъехал забирать отходы из сетки для раздельного сбора, установленной в одном из районов Москвы, и обнаружил там уложенные штабелями пластиковые ведерки с красной икрой. Смотрелось это хорошо, ведерки были полными икрой и нераспечатанными, но они заняли всю сетку для РСО, и их нельзя отправить на переработку", - рассказала Вишнякова.
"Для того чтобы упаковку от икры можно было переработать, надо сначала съесть икру, затем ополоснуть баночку или ведерко, а потом отнести в контейнер для раздельного сбора. В этом случае упаковка отправится на переработку", - пояснила она.