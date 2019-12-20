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https://ria.ru/20191220/1562625397.html
Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт
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РИА Новости

Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт

10:48 20.12.2019
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 20 дек - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара дала силам, лояльным главе Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, 72 часа, чтобы покинуть города Триполи и Сирт, сообщается в заявлении официального представителя командующего ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Удары по Мисрате будут продолжаться усиленно и без остановки днем и ночью, если Мисрата не выведет свои группировки из Триполи и Сирта в течение, самое позднее, трех дней. Крайний срок вывода заканчивается в 00.00 в ночь с воскресенья на понедельник", - говорится в пресс-релизе.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
Глава МИД ПНС Мухаммед Сияла
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарСиртТриполиЛивияВ мире
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