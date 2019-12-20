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Аксенов назначил нового министра энергетики Крыма
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РИА Новости

Аксенов назначил нового министра энергетики Крыма

10:40 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром топлива и энергетики республики Евгения Рукавишникова, соответствующий указ опубликован на портале крымского правительства.
Ранее Аксенов прекратил полномочия на этом посту Вадима Белика, который работал в министерстве с 2014 года, сначала в должности первого заместителя, а затем непосредственно министром. Аксенов заявил, что новым министром будет назначен человек из Москвы. Кадровая ротация связана с необходимостью улучшить ситуацию с техподключениями в энергетике и к газовым сетям, отмечал глава региона.
"Назначить Рукавишникова Евгения Александровича на государственную должность – министра топлива и энергетики Республики Крым", - говорится в указе.
При этом вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко уже представил Рукавишникова коллективу министерства.
"Евгений Александрович, возлагаю на вас руководство важной отрасли. Также прошу коллектив министерства не сбавлять, а набирать темпы работы", – приводит слова Михайличенко пресс-служба правительства.
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Игорь МихайличенкоСергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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