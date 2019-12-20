Аксенов назначил нового министра энергетики Крыма

Ранее Аксенов прекратил полномочия на этом посту Вадима Белика, который работал в министерстве с 2014 года, сначала в должности первого заместителя, а затем непосредственно министром. Аксенов заявил, что новым министром будет назначен человек из Москвы. Кадровая ротация связана с необходимостью улучшить ситуацию с техподключениями в энергетике и к газовым сетям, отмечал глава региона.