Глава Кемеровской области наградил жену медалью "За служение Кузбассу"

КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, подводя итоги работы Совета по вопросам попечительства в соцсфере, медалью "За служение Кузбассу" наградил председателя Совета Анну Цивилеву, сообщает пресс-служба администрации региона.
"За оказание необходимой адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе, за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере региона медалью "За служение Кузбассу" награждена Анна Цивилева", – говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба губернатора Кемеровской областиПредседатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото : пресс-служба губернатора Кемеровской области
Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Со ссылкой на Цивилеву, сообщается, что за год деятельности члены Совета посетили более 200 учреждений социальной сферы, провели более 100 мероприятий. За время работы привлечено порядка 30 миллионов рублей.
Пресс-служба администрации региона отмечает, что за высокий профессионализм, ответственный подход к делу, активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие благотворительности и попечительства губернатор также вручил благодарность правительства Кузбасса членам Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
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