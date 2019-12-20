Глава Кемеровской области наградил жену медалью "За служение Кузбассу"

"За оказание необходимой адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе, за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере региона медалью "За служение Кузбассу" награждена Анна Цивилева", – говорится в сообщении.