Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T10:38+0300
https://ria.ru/20191220/1562624883.html
Глава Кемеровской области наградил жену медалью "За служение Кузбассу"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156262/42/1562624273_0:53:1024:629_1036x0_80_0_0_eceefa6506fe634f1b5400348ab56966.jpg
РИА Новости

Глава Кемеровской области наградил жену медалью "За служение Кузбассу"

10:38 20.12.2019
13354
© Фото : пресс-служба губернатора Кемеровской областиПредседатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева
Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева
© Фото : пресс-служба губернатора Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, подводя итоги работы Совета по вопросам попечительства в соцсфере, медалью "За служение Кузбассу" наградил председателя Совета Анну Цивилеву, сообщает пресс-служба администрации региона.
"За оказание необходимой адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе, за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере региона медалью "За служение Кузбассу" награждена Анна Цивилева", – говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба губернатора Кемеровской областиПредседатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото : пресс-служба губернатора Кемеровской области
Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Со ссылкой на Цивилеву, сообщается, что за год деятельности члены Совета посетили более 200 учреждений социальной сферы, провели более 100 мероприятий. За время работы привлечено порядка 30 миллионов рублей.
Пресс-служба администрации региона отмечает, что за высокий профессионализм, ответственный подход к делу, активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие благотворительности и попечительства губернатор также вручил благодарность правительства Кузбасса членам Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
ВРИО губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв во время встречи с Владимиром Путиным. 25 июня 2018
18 января, 09:35
Цивилев: мой стиль работы в регионе командный
11558825247
Обсудить 9
Сергей ЦивилевКемеровская областьОбщество
Рекомендуем
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
Глава ПФР: пенсии по инвалидности будут назначаться из учреждений МСЭ
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Пожарные машины МЧС Кемеровской области
На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз
Водолаз МЧС
В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
Лента новостейМолния