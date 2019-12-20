Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
"Лучшее в поездках по России на поезде — это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба", — рассказала она.
25 декабря 2018, 15:47Британская журналистка рассказала о "волшебном" путешествии по России
При этом журналистка отметила, что в самолетах российских авиакомпаний нередко происходят конфликты, потасовки и драки, пассажиры ведут себя неуважительно по отношению к другим. Кроме того, зачастую россияне отказываются выполнять просьбы членов экипажа.
"Ничего подобного вы никогда не увидите в поездах. Там царят полный порядок, доброжелательность и покой. Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов".