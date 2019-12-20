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Туризм
2019-12-20T11:23+0300
https://ria.ru/20191220/1562624387.html
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
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РИА Новости

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

10:33 20.12.2019 (обновлено: 11:23 20.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в плацкартном вагоне
Пассажиры в плацкартном вагоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры в плацкартном вагоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
"Лучшее в поездках по России на поезде — это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба", — рассказала она.
Стаканы в вагоне поезда
25 декабря 2018, 15:47
Британская журналистка рассказала о "волшебном" путешествии по России
При этом журналистка отметила, что в самолетах российских авиакомпаний нередко происходят конфликты, потасовки и драки, пассажиры ведут себя неуважительно по отношению к другим. Кроме того, зачастую россияне отказываются выполнять просьбы членов экипажа.
"Ничего подобного вы никогда не увидите в поездах. Там царят полный порядок, доброжелательность и покой. Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов".
Анна-Лена Лаурен
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