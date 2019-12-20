Названы самые популярные российские актеры 2019 года

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Онлайн-сервис “Кино Mail.ru” опубликовал рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года, Онлайн-сервис “Кино Mail.ru” опубликовал рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года, сообщает издание "Экономика сегодня".

На первом месте оказался Александр Петров. В этом году с ним вышли такие картины, как "Т-34", "Текст", "Герой", "Гоголь" и "Анна", многие из которых были хорошо приняты зрителями и критиками.

Звезда многосерийной драмы "Мажор" Павел Прилучный, который в прошлом году возглавлял рейтинг, занял второе место. На третьем – Сергей Бурунов, известный по сериалу "Мылодрама" и фильму "Полицейский с Рублевки".

В первую пятерку также вошли Роман Курцын и Владимир Яглыч.

Среди актрис женщин первое место заняла Дарья Мороз, ставшая популярной в этом году после участия в проекте "Содержанки".

Вместе с ней в рейтинг попали: Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус.