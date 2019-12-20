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Культура
2019-12-20T10:25+0300
https://ria.ru/20191220/1562624117.html
Названы самые популярные российские актеры 2019 года
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РИА Новости

Названы самые популярные российские актеры 2019 года

10:25 20.12.2019
12871
© Карго Фильм (2019)Кадр из фильма "Герой"
Кадр из фильма Герой
© Карго Фильм (2019)
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Онлайн-сервис “Кино Mail.ru” опубликовал рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года, сообщает издание "Экономика сегодня".
На первом месте оказался Александр Петров. В этом году с ним вышли такие картины, как "Т-34", "Текст", "Герой", "Гоголь" и "Анна", многие из которых были хорошо приняты зрителями и критиками.
Звезда многосерийной драмы "Мажор" Павел Прилучный, который в прошлом году возглавлял рейтинг, занял второе место. На третьем – Сергей Бурунов, известный по сериалу "Мылодрама" и фильму "Полицейский с Рублевки".
В первую пятерку также вошли Роман Курцын и Владимир Яглыч.
Среди актрис женщин первое место заняла Дарья Мороз, ставшая популярной в этом году после участия в проекте "Содержанки".
Вместе с ней в рейтинг попали: Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус.
Рейтинг составили с учетом посещений страниц актеров на сайте "Кино Mail.ru".
Актер Александр Петров
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КультураКино и сериалыНовости культурыКристина АсмусАлександр Петров (актер)
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