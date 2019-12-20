В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед

ВОРОНЕЖ. 20 дек - РИА Новости. Восемнадцатилетняя девушка и ее брат-первоклассник провалились под лед и утонули, возвращаясь из спортивной секции в Ивановской области, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ.
Трагедия произошла вечером в четверг, 19 декабря, в Приволжске.
"По имеющейся информации... девушка забрала младшего брата из спортивной секции. По дороге домой дети решили сократить путь и перейти реку Шачу по льду. Лед не выдержал веса детей: сестра с братом провалились в воду и утонули", - говорится в сообщении.
Как информирует портал IvanovoNews, девушка с братом воспитывались в многодетной семье.
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