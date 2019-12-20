Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Он также поблагодарил министра экономики и энергетики Германии за помощь в выработке соглашения.
Шефчович отказался раскрывать детали документа, сославшись на то, что его еще должны одобрить в Москве и Киеве.
Министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что стороны подготовили детальный проект протокола, который находится в высокой степени готовности.
"Надеемся, что в ближайшее время мы уже выйдем на окончательные договоренности", — отметил он.
С ним согласился министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель, который заявил, что Россия и Украина "качественно поработали" над протоколом.
По мнению Оржеля, достигнутое соглашение приближает стороны к финальным договоренностям.
В "Газпроме" подтвердили, что Москва и Киев продолжат переговоры по газу в пятницу в Минске. Планируется, что российскую сторону на них представит глава компании Алексей Миллер.
Риски для Украины
Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что возможное прекращение транзита газа из России негативно скажется на экономике страны.
Он поставил газовую проблему в один ряд с такими угрозами, как усиление торговых войн и обострение конфликта в Донбассе.
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В свою очередь, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин считает, что, в случае прекращения транзита российского голубого топлива, страна может потерять около двух процентов ВВП.
"Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год", — заключил парламентарий.
Левочкин надеется, что Зеленский сможет проявить политическую волю для решения газового вопроса.
Газовые переговоры
Россия и Украина провели переговоры по транзиту газа в четверг в Берлине. На встрече также присутствовали представители Еврокомиссии и Германии. Российская делегация была представлена главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком. В состав украинской делегации вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
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Москва на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре предлагала Киеву заключить пакетное соглашение для решения транзитного вопроса. Оно включало в себя отказ от претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. С ноября 2015 года Киев не закупает российский газ напрямую, используя реверсную схему поставок из Европы.