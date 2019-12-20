Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович

Он также поблагодарил министра экономики и энергетики Германии за помощь в выработке соглашения.

Шефчович отказался раскрывать детали документа, сославшись на то, что его еще должны одобрить в Москве и Киеве.

Министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что стороны подготовили детальный проект протокола, который находится в высокой степени готовности.

"Надеемся, что в ближайшее время мы уже выйдем на окончательные договоренности", — отметил он.

С ним согласился министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель , который заявил, что Россия и Украина "качественно поработали" над протоколом.

По мнению Оржеля, достигнутое соглашение приближает стороны к финальным договоренностям.

В " Газпроме " подтвердили, что Москва и Киев продолжат переговоры по газу в пятницу в Минске. Планируется, что российскую сторону на них представит глава компании Алексей Миллер.

Риски для Украины

Он поставил газовую проблему в один ряд с такими угрозами, как усиление торговых войн и обострение конфликта в Донбассе.

"Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год", — заключил парламентарий.

Левочкин надеется, что Зеленский сможет проявить политическую волю для решения газового вопроса.

Газовые переговоры

Россия и Украина провели переговоры по транзиту газа в четверг в Берлине. На встрече также присутствовали представители Еврокомиссии и Германии. Российская делегация была представлена главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком. В состав украинской делегации вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Москва на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре предлагала Киеву заключить пакетное соглашение для решения транзитного вопроса. Оно включало в себя отказ от претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.