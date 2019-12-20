Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T14:10+0300
https://ria.ru/20191220/1562623484.html
Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа
https://cdn25.img.ria.ru/images/156163/42/1561634223_0:0:3110:1749_1036x0_80_0_0_3f018fa0fa1e230b087386a3e5c54c50.jpg
РИА Новости

Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа

10:22 20.12.2019 (обновлено: 14:10 20.12.2019)
52361
© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Он также поблагодарил министра экономики и энергетики Германии за помощь в выработке соглашения.
Шефчович отказался раскрывать детали документа, сославшись на то, что его еще должны одобрить в Москве и Киеве.
Министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что стороны подготовили детальный проект протокола, который находится в высокой степени готовности.

"Надеемся, что в ближайшее время мы уже выйдем на окончательные договоренности", — отметил он.

Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
13 декабря, 09:22Сказано в эфире
Эксперт предположил, есть ли будущее у транзита газа через УкраинуПрезидент Украины выразил уверенность, что Москва и Киев в итоге достигнут договоренности по транзиту газа. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев.
С ним согласился министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель, который заявил, что Россия и Украина "качественно поработали" над протоколом.
По мнению Оржеля, достигнутое соглашение приближает стороны к финальным договоренностям.
В "Газпроме" подтвердили, что Москва и Киев продолжат переговоры по газу в пятницу в Минске. Планируется, что российскую сторону на них представит глава компании Алексей Миллер.

Риски для Украины

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что возможное прекращение транзита газа из России негативно скажется на экономике страны.
Он поставил газовую проблему в один ряд с такими угрозами, как усиление торговых войн и обострение конфликта в Донбассе.
Работа на газопроводе Ямал-Европа
22 ноября, 08:00
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
В свою очередь, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин считает, что, в случае прекращения транзита российского голубого топлива, страна может потерять около двух процентов ВВП.
"Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год", — заключил парламентарий.
Левочкин надеется, что Зеленский сможет проявить политическую волю для решения газового вопроса.

Газовые переговоры

Россия и Украина провели переговоры по транзиту газа в четверг в Берлине. На встрече также присутствовали представители Еврокомиссии и Германии. Российская делегация была представлена главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком. В состав украинской делегации вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
13 декабря, 12:36
Зеленский ответил шуткой на слова Путина о газе
Москва на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре предлагала Киеву заключить пакетное соглашение для решения транзитного вопроса. Оно включало в себя отказ от претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. С ноября 2015 года Киев не закупает российский газ напрямую, используя реверсную схему поставок из Европы.
191553242203
Обсудить 22
Алексей ОржельЮрий ВитренкоМарош ШефчовичАлексей МиллерГазпромЕврокомиссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Судя по инфо ВВП на прессконференции Россия примет ультиматумы Киева. ради успокоения Меркель. Уж очень она волнуется , что нацистов придется германии кормить, а тут , как хорошо, сбросят на Россию. Они же кремлевские братья.
20 декабря, 11:32
Vladidmir Kanygin
80203414
На строгой диете-будет российский народ-а нам ещё Африку кормить!
20 декабря, 12:05
Андрей Вишневский
353010318
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
Путин и журналисты говорили на разных языках
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Сомелье фотографирует на смартфон бутылку с российским игристым вином
Роскачество назвало лучшие российские игристые вина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния