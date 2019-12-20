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В СФ заявили о готовности восстановить диалог с британским парламентом
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РИА Новости

В СФ заявили о готовности восстановить диалог с британским парламентом

10:13 20.12.2019 (обновлено: 10:40 20.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Совфеде рассчитывают, что визит членов Палаты лордов может стать предвестником восстановления межпарламентских связей между Россией и Великобританией, сенаторы к этому готовы, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Вы позиционируете вашу поездку как личную инициативу, а не делегации Палаты лордов. Мы относимся к этому с пониманием", - сказал Косачев в пятницу на встрече с британскими коллегами.
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Вместе с тем, в Совфеде хотели бы рассматривать визит членов Палаты лордов как "некий предвестник восстановления межпарламентских связей РФ и Великобритании". "Мы к этому готовы", - сказал сенатор.
Косачев констатировал, что несмотря на контакты с британскими парламентариями на различных международных площадках, включая ПАСЕ и ПА ОБСЕ, двусторонние отношения "фактически заморожены".
При этом сенатор отметил, что российские парламентарии все это время развивали достаточно продуктивный диалог с другими европейскими коллегами из стран, входящих в ЕС и НАТО. Так, глава комитета СФ отметил регулярные контакты с коллегами из Франции, Германии, Нидерландов, Италии и других европейских государств.
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"Отсутствие диалога между парламентариями России и Великобритании - это время упущенных возможностей", - сказал Косачев.
Понимая всю сложность межгосударственных отношений, именно парламентарии в состоянии разговаривать друг с другом, невзирая на такого рода осложнения, и вырабатывать конструктивные идеи, чтобы эти отношения возвращались в нормальное русло, уверен он.
По словам Косачева, стороны могут бесконечно концентрироваться на известных разногласиях, включая вопросы по Крыму, ситуации на юго-востоке Украины или делу Скрипалей. "Но у нас совершенно точно обширная повестка дня и совместных интересов", - добавил он.
В этом контексте сенатор назвал противодействие общим угрозам, включая терроризм, незаконную миграцию, экологию. "Мы не взаимодействуем по этим направлениям, а наши оппоненты этим успешно пользуются", - заключил он.
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